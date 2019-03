Fútbol Los ultras del PSG cargan contra sus jugadores «El club merece más que unos mercenarios», dice el colectivo radical del equipo parisino en un duro comunicado

La tercera temporada consecutiva del PSG cayendo en los octavos de final de la Champions sigue levantando ampollas en la capital francesa. El colectivo ultra del PSG ha hecho público un duro comunicado en el que ataca a los futbolistas llamándoles mercenarios.

«Esos mismos jugadores que juegan con nuestro honor y la camiseta que se supone deben defender están en deuda con los hinchas, el club, sus empleados y todos los que luchan. No somos hinchas por las victorias, pero no permitiremos que más jugadores sin orgullo dejen el honor de nuestro club en el barro. El PSG merece más que unos mercenarios más interesados en su sueldo que en la defensa de la camiseta. Orgullosos de nuestro equipo, pero no de nuestros jugadores», afirmaron en el comunicado compartido a través de redes sociales"