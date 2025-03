«Eriksen estuvo muerto en algún momento»

Todas las noticias que van llegando sobre el estado de salud de Christian Eriksen están siendo positivas y alivian a lo seguidores daneses y a todo el fútbol en general. Hoy ha sido Morten Boesen, médico de la selección de Dinamarca , el que ha comparecido ante la prensa para explicar el último estado de salud del centrocampista del Inter. El galeno ha asegurado que su estado es bueno pero que sigue en observación tras perder el conocimiento este pasado sábado y ser reanimado con un masaje cardiopulmonar. «Todas las pruebas que le estamos realizando están saliendo bien, pero Christian sigue hospitalizado y en observación . Y sí, está de buen humor. Está despierto y responde de forma relevante y clara. El corazón vuelve a latir», ha querido tranquilizar el médico que logró reanimarle sobre el terreno de juego. Al tiempo, confirmó que Eriksen sufrió un paro cardíaco que requirió de primeros auxilios inmediatos: «Christian estuvo muerto en algún momento. ¿Qué tan cerca estuvimos de eso? No lo sé. A los detalles de por qué sucedió no puedo responder. Tuvimos que empezar con un masaje cardíaco y reanimación porque se había ido . Todo sucedió en un momento, así que no sé muy bien qué decir. Hubo un paro cardíaco y fue revivido con una descarga de un desfibrilador».

Uno de los grandes interrogantes es el motivo por el que el futbolista, que no tenía antecedentes ni síntomas previos, se desvaneció . «Todavía no tenemos respuesta a este interrogante. Este es uno de los motivos por los que sigue ingresado», explico el médico, que está a la espera de recibir el resultado de todas las pruebas que le están realizando. Miembros de la federación danesa han explicado que los jugadores internacionales concentrados para la disputa de esta Eurocopa han podido mantener una reunión telemática con su compañero , que continúa ingresado. Todas estas premisas vienen a confirmar que el futbolista esta teniendo una evolución positiva. De todas formas, aún es pronto para saber qué consecuencias puede tener este incidente en la carrera deportiva del jugador. «Prefiero que los especialistas del departamento de cardiología digan las consecuencias que puede tener para Christian. Se están realizando varias pruebas, por lo que no puedo responder a eso. Desde el momento en que sucede hasta que recibe ayuda es sumamente importante la reacción. Fue breve y crucial. Muy crucial», explicó Morten Boesen.

También había interés por conocer las impresiones y estado de ánimo del seleccionador Kasper Hjulmand y cómo iba a gestionar el incidente, ya que la selección anuló el entrenamiento de este domingo, además de todas las actividades públicas. La intención del técnico es recuperar la normalidad este lunes, retomando los entrenamientos de cara al partido del próximo jueves ante Bélgica , que ayer venció claramente a Rusia (3-0) y se confirmo como una de las favoritas para ganar el campeonato. Hay que destacar también que los futbolistas de Dinamarca recibieron asistencia psicológica en su hotel de concentración después de haber vivido unos momentos tan extremo, con un compañero y amigo al borde de la muerte. De hecho, Peter Moller, director deportivo de la federación danesa ha explicado que «los jugadores, en esta situación límite, han mostrado su verdadera personalidad». «Algunos necesitan expresarlo en voz alta, hablar mucho, y otros no», ha añadido tras agradecer todas las muestras de apoyo tras el grave incidente. « Estoy muy orgulloso de la respuesta de todos los jugadores y de entrenar a un equipo como este», ha concluido el seleccionador Hjulmand. El seleccionador valoró el hecho de haber jugado tras el incidente: «Existían las dos opciones, jugar después del parón o jugar hoy a las 12:00 horas. Pero también miro hacia atrás y pienso que no deberíamos haber estado en el campo . No había nadie que pudiera dormir después de eso, mucho menos cambiarse de ropa y jugar el partido».

