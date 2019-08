Sorteo de la Champions League en directo

Actualizado: 29/08/2019 17:53h

Actualizar

17:42Leo Messi y Cristiano Ronaldo ya se encuentran en la alfombra roja de Mónaco. Los dos son candidatos al trofeo que les acredite como el Mejor Jugador del año.

17:32Luis Figo, Peter Cech y Wesley Sneijder, embajadores UEFA, estarán presentes en el sorteo.

17:17En cuanto a la Mejor Jugadora el jurado seleccionó a tres jugadoras del Olympique de Lyon, ganador de la Champions League: Lucy Bronze, Ada Hegerberg y Amandine Henry.

17:15La UEFA otorgará durante la gala del sorteo el premio al Mejor Jugador de la temporada pasada. Los tres jugadores que aspiran al galardón son Cristiano Ronaldo (Juventus), Leo Messi (Barcelona) y Virgil van Dijk (Liverpool). El ganador del año pasado fue el madridista Luka Modric

The pots for the #UCLdraw

What's the best group you can make? pic.twitter.com/o3jMhS1gAy