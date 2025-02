El potente equipo de Víctor Font para dirigir el Barça

Tras conocerse que las elecciones a la presidencia del Barcelona se celebrarán el próximo 24 de enero, todos los socios interesados en suceder a Josep Maria Bartomeu ya se están moviendo. Mientras se espera la aparición de Joan Laporta o Emili Rousaud , el más activo parece ser Víctor Font, que está desgranando los miembros de su equipo de trabajo. Así, si hace unas semanas anunció que Toni Nadal, tío y exentrenador del tenista, formaría parte de su candidatura, al igual que el periodista Antoni Bassas, ahora ha hecho lo propio con un nombre de peso en el mundo de la medicina, del Barça y del deporte en general. Font ha presentado al doctor Ramón Cugat como posible directivo si gana las elecciones . El prestigioso traumatólogo, que hace unos días operó el menisco de Ansu Fati y que podría hacer lo propio en breve con la rodilla de Gerard Piqué, se ocuparía de las decisiones estratégicas en el ámbito médico del club y formaría parte de la nueva área de psicología y comportamiento.

«Queremos que Cugat nos ayude con su conocimiento y su experiencia. En nuestro modelo de Junta buscamos talento que tenga experiencia y relación con el mundo del deporte», explicó esta mañana Font, que se siente favorito para ganar unas elecciones a las que también concurren Jordi Farré, Toni Freixa, Agustí Benedito, Lluis Fernández Alá, Pere Riera y Xavier Vilajoana . El doctor Cugat ha asegurado que la presencia de Xavi Hernández, que será el máximo responsable de la parcela deportiva en el proyecto de Font, ha sido clave para que se decantase por dar su apoyo. «No podía decir que no a formar parte de un proyecto con Xavi Hernández , su presencia demuestra que este es un proyecto serio», ha explicado Cugat. El precandidato también ha querido dar su opinión sobre la necesidad de fichar durante el mercado invernal tras las numerosas lesiones que asolan al equipo. «Por eso éramos partidarios de que las elecciones fueran lo antes posible y no a una semana del cierre del mercado. La plantilla ya era descompensada y tras las lesiones alguna gestión desde el club habrá que hacer. Todas las decisiones que tengan un impacto a medio y largo plazo se tendrían que tomar ya dentro del nuevo proyecto. La situación económica del club no permitirá hacer grandes fichajes», ha admitido.

Precisamente, sobre las lesiones y la posibilidad de que Gerard Piqué pase por el quirófano se pronunció el traumatólogo, que tiene previsto visitarle esta semana. «Hasta que no le vea no se puede hacer un diagnóstico y entonces decidiremos qué tratamiento hay que seguir. Hablar ahora de plazos de baja es jugar a la lotería, porque cada rodilla es diferente. Hay que ser prudentes, ver la afectación del cruzado y entonces decidiremos el tratamiento a seguir, si hay que operar o apostar por uno menos traumático . Aún no sabemos qué tratamiento seguiremos, si quirúrgico o no», explicó. Cugat añadió que « además de la lesión del cruzado, tiene la lesión del ligamento lateral interno , que con terapias biológicas se puede curar. Y en este caso no hay líquido en la rodilla, un hecho que juega a favor del posible tratamiento conservador. Pero el objetivo es dejar la rodilla lo más estable posible. Los jugadores suelen preferir el tratamiento menos traumático, si hay posibilidad. El médico propone, pero el que manda es el futbolista , se le aconseja, se le explica y él toma la decisión definitiva»..