Suspendido el PSG-Basaksehir por un presunto comentario racista del cuarto árbitro

El PSG-Basaksehir, de la sexta jornada de Champions, se suspendió después de que los jugadores de ambos equipos abandonasen el terreno de juego tras un presunto acto racista del cuarto árbitro hacia uno de los asistentes del conjunto turco. Al parecer, el asistente habría dado indicaciones al árbitro principal en un tono ofensivo al pedir la tarjeta roja a Pierre Webo: «¡Echa al negro!», habría dicho. A partir de ahí, se montó una trifulca tremenda durante diez minutos, se fueron los futbolistas y dos horas después de confirmó la suspensión del duelo. Este miércoles, a las 18.55 horas, se retomará con otro cuarteto arbitral.

Enfado tremendo del İstanbul Başakşehir, que se marchan del campo.

Presuntamente el cuarto árbitro se refirió a Demba Ba como "ese negro". #LaCasadelFútbolpic.twitter.com/HpEYllbUlT — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 8, 2020

Los hechos tuvieron lugar a los 15 minutos del partido, cuando el marcador reflejaba un empate a cero. El árbitro, el rumano Ovidiu Alin Hategan, señaló una falta a favor del PSG y el exinternacional camerunés Achille Pierre Webo protestó de forma virulenta. Alertado por el cuarto árbitro, el colegiado acude a la banda y su asistente le dice que ha sido «el negro», según asegura el exjugador camerunés, actual miembro del equipo técnico del Estambul. Ante esa palabra, que en algunos idiomas puede tener una fuerte carga despectiva y racista, Webo y todo el banquillo comienzan a protestar.

-Sebastian Coltescu: "El negro. Ve y mira quién es".

-Webo: "¿Porqué le has dicho negro?"

-Demba Ba: "¿Cuándo te refieres a un blanco, te refieres a él como el hombre blanco?"

-Mbappé: "Sí ha dicho eso, se tiene que ir".#LaCasadelFútbolpic.twitter.com/JZLYdeUks6 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 8, 2020

Demba Ba, delantero suplente del conjunto turco, lideró la protesta por las palabras del asistente. «¿Le has llamado negro?», se le escuchó decir al senegalés al también rumano Sebastian Coltescu. Incluso Leonardo, director deportivo del PSG, bajó hasta el césped para intentar aclarar la situación. «¿Por qué cuando te refieres a un blanco no le llamas el chaval blanco?», le reprochaban. El asistente se defendía como podía asegurando que no le llamó «negro» en el sentido despectivo, si no «chaval negro» (black guy). Los delanteros del equipo francés Neymar y Mbappé también estuvieron presentes en la discusión.

Varias reuniones se llevaron a cabo en las entrañas del estadio entre jugadores, directivos y representantes del cuadro arbitral. El presidente del club turco exigió la expulsión del cuarto árbitro para que el partido se reanudase. Algunos integrantes del club parisino propusieron salir los 22 jugadores de la mano y continuar con el encuentro, algo que fue rechazado por los componentes del Basaksehir. Todo desembocó en la suspensión definitiva.

El PSG se jugaba su clasificación para octavos de final, ya que la jornada empezó con un triple empate a 9 puntos entre los parisinos, el Leipzig y el Manchester United. Los alemanes se impusieron por 3-2 a los británicos y los franceses se clasificarían para los octavos de final, porque aunque no han puntuado al suspenderse el partido, lo obtenido hasta la sexta jornada les es suficiente para pasar de ronda.