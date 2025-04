Parte de la directiva ya plantea el relevo de Setién

La zozobra en la que vive el club y la crisis de resultados que azota al equipo justifican el permanente estado de improvisación con el que se gestiona la entidad. La decisión de Josep Maria Bartomeu de acudir el pasado lunes por la ... noche a casa de Quique Setién para transmitirle un mensaje de tranquilidad y ratificarle en el cargo pierde parte de su valor tras el empate ante el Atlético de Madrid y la consiguiente clasificación en Liga. Si el Madrid vence esta noche aumentará su ventaja a cuatro puntos, lo que le otorga la posibilidad de poder perder un partido sin que tenga consecuencias. Una ventaja demasiado amplia teniendo en cuenta que el Barcelona aún debe visitar El Madrigal este próximo domingo. El partido ante el Villarreal puede ser clave en el futuro de Quique Setién.

Y es que, aunque el presidente se mantiene firme en su idea de mantener al entrenador en el cargo contra viento y marea, parte de la directiva propone la idea de buscar un revulsivo ante la pérdida de poder del entrenador cántabro tras el episodio vivido en Balaídos, cuando l os pesos pesados del equipo le recriminaron sus decisiones tácticas , su escasa reacción al planteamiento del Celta y los cambios efectuados dando entrada a Griezmann y retirando del campo a Suárez o Jordi Alba.

Algunos miembros del órgano rector han sugerido promocionar a García Pimienta , entrenador del filial. Sería una medida provisional hasta final de curso, lo que permitiría disponer de tiempo suficiente para diseñar la nueva temporada y buscar un entrenador que dirigiera con garantías al equipo. El técnico ya sonó como relevo de Valverde cuando el pasado mes de enero se decidió cesarle a pesar de su liderato liguero y la clasificación para los octavos de final de la Champions como primero de grupo. No es casualidad que el Barcelona se plegara el pasado martes a las pretensiones de Pimienta para ampliar su contrato, que expiraba el 30 de junio. Su agente, Josep Maria Orobitg , consiguió desbloquear la operación sobre la bocina y el club lo anunció casi coincidiendo con el inicio del partido ante el Atlético de Madrid. Se deslizaba de esta manera una probable solución por si los malos resultados devoraban la paciencia de la afición y del órgano rector del club. Quedan cinco partidos de Liga en los que hay que enjugar la diferencia que le han concedido al Madrid desde el retorno a la competición y, sobre todo, generar una imagen de solidez de cara a una Champions League que se retomará en agosto y a la que no se puede llegar en el estado de transitoriedad con la que se convive hoy.

A García Pimienta ya le han trasladado el mensaje de que esté preparado por si le «llaman a filas», aunque el objetivo del técnico catalán en estos momentos es la preparación del play off de ascenso que iniciará a finales de julio con el Barcelona B. Es la constatación de que el futuro de Quique Setién se aleja del Camp Nou y parece poco probable que se ejecute el año de contrato que le queda al no cumplir las expectativas con las que llegó. Su filosofía de juego vistoso y apuesta por la cantera quedó en promesa, al tiempo que nunca ha llegado a conectar con el vestuario, perjudicado por el volcánico carácter de su segundo, Eder Sarabia , que no ha sido aceptado por los pesos pesados de la plantilla por su carácter excesivamente intervencionista y su afán de protagonismo desde la banda.

A pesar de todos los indicios que indican la proximidad de un relevo en el banquillo, Setién trata de ignorarlos y transmitir un mensaje de optimismo. «No me siento discutido en absoluto» , aseguró tras perder dos puntos de nuevo ante el Atlético. Incluso quiere trasladar la idea de que «me siento respaldado por el vestuario». De hecho, se plegó a la exigencias de los futbolistas con más galones en el vestuario azulgrana para tratar de contentarlos. La suplencia de Griezmann y Umtiti dejan patente la presión de la plantilla a un entrenador al que le cuesta más mantener a raya a las «vacas sagradas» que a su admirado Johan Cruyff.

Está en un brete Bartomeu, que duda entre mantenerse leal a su apuesta por Setién o escuchar a los directivos que ya le desaconsejaron la llegada del cántabro en enero. Querría el presidente apostar por el técnico al igual que hace ahora un año lo hizo de forma unilateral con Valverde cuando la inmensa mayoría le pedía su cabeza. La diferencia está en que Valverde estaba respaldado por el vestuario mientras que la salida de Setién sería celebrada con alivio por Messi y sus compañeros .

Dieciocho partidos han sido suficientes para generar dudas en la directiva, descontento en la afición y rechazo en la plantilla. Lo que suceda mañana entre el Real Madrid y el Getafe y el domingo en El Madrigal será decisivo en el futuro inmediato de Setién. El técnico se juega su crédito en estos dos partidos que pueden meterle en la pelea por la Liga o desahuciarle completamente mientras García Pimienta espera en la sombra.