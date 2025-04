La imagen del Barça que avergüenza a sus aficionados

Y en el caso del Atlético, que enorgullece a sus hinchas. Ocurrió en la pausa de hidratación de la segunda mitad. Mientras la gran mayoría de los jugadores del Barça se dedican a beber agua y bebidas isotónicas para reponer fuerzas, y Quique Setién tiene la mirada perdida sin dar ni una sola indicación a sus jugadores, el Atlético es una piña.

Los jugadores rojiblancos rodean a Simeone, como si de un tiempo muerto se tratara, y el Cholo no para de darle indicaciones y ánimos, una puesta en escena que demuestra la cohesión entre futbolistas y cuerpo técnico, justo lo que no sucede en el Barça, donde cada uno hace la guerra por su cuenta y los jugadores ya no pueden ni ver al tándem Setién&Sarabia. Y eso lo sabe el aficionado, que rápidamente hizo viral la imagen en las redes sociales y criticó con dureza la falta de unión en su equipo que les va a costar perder la Liga.