El ministro de deportes italiano pide suspender la Serie A de manera inminente

El ministro de deportes del gobierno de Italia, Vincenzo Spadafora , ha pedido a la federación de fútbol que suspenda de manera inmediata la Serie A para tratar de salvaguardar la salud de los jugadores y los técnicos de los diferentes equipos y como medida preventiva para controlar el coronavirus .

« Comparto las declaraciones de Tommasi, presidente del sindicato de jugadores, y me uno a su petición . No tiene sentido en este momento, mientras pedimos enormes sacrificios a los ciudadanos para impedir la expansión del contagio, poner en riesgo a los jugadores, técnicos, arbitros y aficionados que seguramente se reunirán para ver los partidos. Todo, por no pedir la suspensión temporal del campeonato», señaló el ministro de deportes.

« Otras federaciones ya han optado sabiamente por parar sus encuentros y creo que el presidente Gravina debe reflexionar , sin esperar al primer caso de contagio, para no cargar con esa responsabilidad», apuntó Spadafora.

Tommasi se había mostrado ya muy crítico con la disputa del campeonato italiano y su petición de parar el campeonato podría llegar en las próximas horas.

