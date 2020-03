Fútbol La Liga no fijará rebajas salariales Comunica a los clubes que habrá un 20% de perdidas pero que no son nadie para meterse en las necesidades y cuentas de cada casa

Rubén Cañizares SEGUIR Madrid Actualizado: 01/04/2020 01:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Así es el plan del Real Madrid contra el coronavirus

El parón de la Liga no ha aminorado la carga de trabajo de Javier Tebas ni del resto de su equipo de empleados de la patronal. Que no haya fútbol no quiere decir que no se esté trabajando minuciosamente en el presente a corto y medio plazo del campeonato, suspendido en la jornada 27 tras el estallido de la crisis del coronavirus. Tras la reunión del lunes tarde y de ayer por la mañana con los clubes, un escenario quedó totalmente claro para los 42 integrantes de Primer y Segunda.

«Es verdad que somos conscientes de que cuanto más grande es el club más de la mano quiere ir con nosotros, pero eso no es posible. La Liga no se plantea ERTEs generales ni ERTEsa nivel individual. Tebas no ha recomendado nada a ningún club porque Tebas no tiene potestad para meterse en las finanzas de los equipos», explicaron ayer a ABC fuentes de la Liga «Es que hay clubes que pueden ver mermados sus ingresos por los derechos de televisión y por la taquillas, y otros apate de esto también por museos, tiendas… Cada uno tendrá que hacer lo que considere más oportuno para sus cuentas», detallan.

Pérdidas de televisión

Lo que sí hizo saber el presidente de la patronal a las 42 entidades profesionales de nuestro fútbol es que el daño estimado por el parón del campeonato sería del 20 por ciento de los derechos de televisión, que es lo que aún no se ha cobrado y coincide con lo que resta por jugar. En la Liga siguen convencidos de que el campeonato podrá retomarse en el mes de junio, con la esperanza de que sea durante la primera quincena y no la segunda, y de ser así podría finalizarse como estaba previsto, pero con matices. Se jugarían todos los partidos de las once jornadas restantes en un calendario comprimido y, a no ser que el Gobierno decretara lo contrario, a puerta cerrada: «Además, sabemos que no tendríamos las diez ventanas que tenemos contratadas con los operadores, porque en verano es obvio que no se puede jugar a ciertas horas y eso provocaría juntar partidos en una misma franja horaria», detallan en la Liga.

Por este motivo, los contratos con los operadores televisivos se verían modificados a la baja, al no poder cumplirse lo firmado, y de ahí el cálculo del 20 por ciento de pérdidas, aunque no se trata de un escenario fijo: «Igual luego retomamos la Liga y las pérdidas son menores. E incluso el Gobierno permite que pueda haber gente en las gradas y el impacto económico es menor. Sobre la mesa hay muchos posibles escenarios».

El que de ningún modo aparece es la suspensión del campeonato. En la Liga siguen convencidos que la temporada 2019-2020 llegará a su final e, incluso, no descartan que sea así en agosto-septiembre, enlazándola con el inicio del curso 20-21, pero para ello habría que hacer un calendario común entre todas las federaciones europeas y la UEFA para finalizar el ejercicio a actual y planificar el siguiente. Sería un mal menor para evitar una hecatombe económica, porque lo que tienen claro patronal y clubes es que si el fútbol no puede regresar antes del otoño, ese será el menor de los problemas en España.

5.000 millones de FIFA

Por si acaso, la FIFA ya ha anunciado que tiene preparados 5.000 millones de euros para que el deporte rey no caiga en bancarrota, pero como le sucede a la Liga, y la UEFA, tampoco el organismo dirigido por Infantino tiene poder para fijar rebajar salariales en los clubes. Eso es una negociación exclusiva entre entidad y jugadores en la que los segundos no son témpanos de hielo: «Los futbolistas no están por la labor de llevar a cabo ERTEs y sí de negociar de buenas maneras rebajas salariales. Ellos no viven en otro planeta y son conscientes de la situación de excepcionalidad que se vive en estos momento», explicaron anoche a este periódico fuentes de AFE.

Aganzo y Tebas mantuvieron una larga reunión ayer por la tarde en la que el sindicato mayoritario de futbolistas fue informado de todo lo acontecido en la reunión entre Liga y clubes: «Ha sido un encuentro telemático cordial en el que hemos hablado de los posibles calendarios, de jugar cada 72 horas, y no cada 48, y de las vacaciones de los futbolistas», detalla AFE, aunque insiste en que todo esto son elucubraciones porque los jugadores, como el resto de ciudadanos de este país, siguen encerrados en sus casas.

El sindicato hizo saber a la Liga que los futbolistas serán muy flexibles con los calendarios para que regrese el fútbol, pero también esperan que sus 21 días de vacaciones sean respetados, ya sea entre el final de esta temporada y el inicio de la próxima, o ya sea antes del final de este curso y el inicio del siguiente, si es que encadenan.