Así es el plan del Real Madrid contra el coronavirus

Tres semanas después del estallido de la crisis del coronavirus, el Real Madrid sigue centrando su actividad en la máxima y eficiente ayuda posible con los afectados por esta pandemia en la capital de España. Reconvertido el Santiago Bernabéu a centro de almacenamiento sanitario, en la entidad blanca se vive con especial sensibilidad las consecuencias del Covid-19, tanto que la ausencia de fútbol y los daños colaterales no generan ahora mismo preocupación ninguna en la planta noble del club: «Estamos en una guerra. Hay casi 1.000 muertos al día en España. Ahora mismo, el fútbol no tiene importancia, ni tampoco las consecuencias económicas que podamos sufrir», explicaron ayer a ABC desde el Real Madrid.

Eso no quiere decir que la entidad de Concha Espina le haya dado la espalda a lo que está por venir. El club blanco es consciente que esta crisis ya no va a ser cuestión de dos o tres semanas, como en un principio se pensó, y sabe que antes o después deberá ajustarse el cinturón, aunque su deseo es que esto se lleve a cabo en un acuerdo común: «Vamos a esperar a ver qué dicen FIFA, UEFA y la propia Liga. Si hay que retocar algo preferimos que sea una medida consensuada», explica el Real Madrid.

Colchón de 150 millones

Este anhelo del club blanco será complicado de cumplir. Como detallamos en la información principal, los tres organismos no tienen la intención, ni la potestad, de meter mano en los clubes, situación que obliga al Real Madrid, como al resto de clubes, a tomar la decisión que más crea beneficiosa para su entidad. Los más de 150 millones de euros de colchón económico que tiene la entidad merengue, y el poco más del 50 por ciento de masa salarial que suponen los sueldos del primer equipo y cuerpo técnico, permiten al Real Madrid no adelantarse a acontecimientos futuros: «No nos vamos a poner nerviosos ni tomar medidas precipitadas. No es lo que toca en estos momentos».

«Somos muy pesimistas en cuanto al regreso del fútbol, pero hablar ahora de ajustes y recortes en hablar solo de supuestos porque nadie sabe cuándo vamos a volver a disfrutar de una vida normal, menos aún cuándo volverá a ver fútbol», explican.

Lo que sí que tienen claro es que si llega el momento de mirar las cuentas, lo harán sin el drama ni el (negativo) eco que se está produciendo en otros grandes clubes, y con la seguridad de la lealtad de los jugadores, tanto de fútbol como de baloncesto, para ayudar a la finanzas de la entidad y para que los más de 400 empleados del club no vean mermado ni un solo uno por ciento de su salario: «Si hay que hacer ajustes se harán, pero no habrá ERTE», sentencian.