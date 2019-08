Real Madrid El Madrid solo iría a por Neymar si el acuerdo incluye a Mbappé El club blanco no ha hablado con el PSG, lo reconocen ambas entidades, y únicamente estudiaría la opción si el francés fuera madridista en 2020

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 12/08/2019 09:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Real Madrid ha planificado su futuro a corto y medio plazo con los futbolistas que deben formar su columna vertebral y ha cogido el toro por los cuernos. El gran objetivo del club madrileño no es Neymar, se llama Kylian Mbappé. Nasser al-Khelaifi, presidente del París Saint Germain, lo sabe muy bien, de palabra, de primera mano, de primera voz. En el mismo sentido, Al-Khelaifi puede asegurar que no se ha dirigido a Florentino Pérez para ofrecerle el traspaso del delantero brasileño. Y Al-Khelaifi sabe que Florentino Pérez no ha solicitado el traspaso del jugador suramericano. Puestas las cosas en su sitio, el Real Madrid mantiene una posición muy clara en esta colocación de Neymar en el mercado. Solo negociaría por él en una hipótesis muy difícil de conseguir: la inclusión, en el acuerdo, del traspaso de Mbappé dentro de un año.

Una cesión cara: solo el salario bruto anual del brasileño cuesta 51 millones en la Comunidad de Madrid. El traspaso de Cavani valdría lo mismo

Ahora mismo, la opción de Neymar en el Real Madrid es complicada. Con independencia del precio del traspaso, tasado actualmente por el PSG en 180 millones, su salario neto es de 36 millones de euros, que en la cotización fiscal de la Comunidad de Madrid, el 43 por ciento, significaría para una empresa el pago de 51 millones anuales. Un contrato por cinco años supondría 255 millones de sueldo en un lustro. Ese coste dificultaría económicamente en grado extremo el objetivo superior de la entidad: Kylian Mbappé.

Mbappé sería cifra récord

El Real Madrid sabe que el París Saint Germain no venderá al francés por menos de 230 millones, pues abonó 222 por Neymar. Al Khelaifi quiere establecer un nuevo récord. La entidad madridista está dispuesta a atacar ese frente hoy si el PSG quiere abrir la negociación, y la abordará con seguridad el año próximo, pero no puede pagar las dos operaciones a la vez. Son 410 millones en transferencias, más dos salarios que también serían plusmarcas. Matemáticamente es casi imposible.

Mbappé, el sueño. El Real Madrid estaría dispuesto a pactar ya su traspaso, alrededor de 230 millones de euros

Queda la posibilidad de una cesión de Neymar. Al Real Madrid le costaría 51 millones anuales de salario. Si el PSG añadiera un precio por el préstamo, serían unos 20 millones más, que ascenderían la cifra a los 70 por una temporada. Demasiado dinero. Aunque solo le solicitara pagar su sueldo, 51 millones, también sería mucho. Un traspaso de un goleador como Cavani costaría esa cantidad. Para el club blanco solo existe una posibilidad franca de entendimiento: aceptaría esa hipotética cesión de Neymar en un pacto que añadiera el acuerdo extraordinario del traspaso de Mbappé, que se haría efectivo el 1 de julio de 2020.

El francés vale 230 millones. Es el precio mínimo de traspaso que costará Mbappé, pues Al-Khelaifi quiere superar el récord de 222 millones que abonó por Neymar. Queda libre en 2022. Se niega a renovar con el PSG. Quiere venir al Real Madrid. Su precio será muy alto hasta 2020. En 2021 ya descenderá

La precisión de la fecha es fundamental. Mbappé posee contrato con el PSG hasta 2022 y ha decidido no renovar por el equipo parisino, aunque recibe presiones y ofertas constantes para hacerlo. Al-Khelaifi asume que su buque insignia desea venir al Real Madrid y el futbolista se lo ha dejado claro. En esta posición, su precio se mantendrá muy alto hasta el próximo año. Pero en julio de 2021, a una temporada de su libertad, a seis meses de poder negociar oficialmente con quien quiera, el valor de traspaso será mucho menor.

El brasileño vale 180 millones. Es el precio que el PSG ha expuesto, pero nadie los paga. Hoy aceptaría un traspaso por 100 millones, pero tampoco hay comprador. También tiene contrato hasta 2022, pero el PSG no le renueva y desea desprenderse de un salario muy caro

La entidad madridista está dispuesto a pagar una cifra muy importante por el francés dentro de un año. Incluso desearía firmarla ahora mismo, con una temporada de anticipación. Si este objetivo se retrasa dos años, el precio será mucho menor. Ya no habrá una cifra récord de traspaso. El París Saint Germain lo sabe. Lo lógico sería negociar por Mbappé con vistas al año próximo. Y si quiere que Neymar vaya al Real Madrid, esa es la mejor opción.

Todo es una hipótesis de mercado. La casa blanca no ha dialogado con el PSG y ambas entidades lo subrayan por separado. Pero este balance de situación deja en evidencia que para alcanzar ese acuerdo, que se antoja muy complicado, debería atacarse ya. De no ser así, el Barcelona es la otra posibilidad.

No hay un fácil comprador

Lo cierto es que el París Saint Germain se ha encontrado con un gran problema: el deseo de Neymar de marcharse. La inclusión del nombre del Real Madrid en esta crisis lo confirma. Los intermediarios internacionales trabajan para concretar el destino. La única verdad es que una figura que hace dos años costó 222 millones hoy no tiene comprador. El sueldo es extravagante. Lo mismo sucede con Coutinho, que hace veinte meses valió 120 millones más 40 en bonus.

Neymar se ha depreciado en el mercado mundial y en su valoración futbolística. Siente que debe jugar en un grande para recuperar el prestigio. El análisis de su carrera ha cambiado radicalmente. No son los clubes quienes le requieren, es Neymar quien los necesita. Ajeno a los grandes premios del Balón de Oro y The Best, desea recuperar el tiempo perdido. Los agentes llaman por detrás a las puertas del Barcelona y del Real Madrid. Quedan veinte días de teléfonos y portazos.