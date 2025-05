Koeman reconoce que aún no sabe si Laporta le echará

Koeman y el Barcelona siguen sin desvelar el futuro del entrenador. Ni siquiera el almuerzo que mantuvieron el pasado jueves el presidente y el técnico, acompañados por Rafa Yuste, sirvió para que Koeman tuviera claro las intenciones del club sobre su continuidad. Al término de la reunión, que duró dos horas y media, ninguna de las dos partes quiso hacer declaraciones pero tras el entrenamiento de hoy, el holandés ha dejado claro que su futuro se decidirá cuando termine la temporada, aunque él considera que no hay motivos para que le destituyan. «No puedo explicar mucho. Hemos hablado del equipo, de la temporada y hemos quedado para vernos después, cuando acabe la Liga », empezó explicando el técnico, que sacó pecho por la evolución del equipo en una temporada que se tildó de transición. «Para mí siempre es importante analizar una temporada entera. Hay que ver cómo hemos comenzado, cómo estaba la situación cuando llegamos y qué hemos hecho durante el año con todos los problemas que hemos tenido. Estamos decepcionados porque podríamos habernos puesto líderes en dos ocasiones y no lo hemos hecho. Para un entrenador, lo más importante es tener la confianza absoluta de un club y, si es así, quiero seguir», explicó, dejando entrever que aún no ha sido ratificado por Laporta.

«¿Si tengo la confianza del club? Hablaremos cuando acabe la temporada. Será un momento oportuno para hablar y saber lo que piensa el club porque yo, por mi parte, quiero seguir . Hay datos impresionantes del equipo y de todo lo que hemos hecho. En mi opinión hay muchas cosas positivas pero criticar y decir cosas de que todo era perfecto y dos semanas después todo era horrible no es justo», lamentó. Y no quiso desvelar su impresión si finalmente el club no le permitía cumplir su contrato: «Nunca voy a pensar qué puede pasar. Hemos quedado para hablar después de la temporada y después podré contestar esta pregunta , de si estoy decepcionado». Lo que sí dejo claro Koeman es que se siente respaldado por los jugadores: «Me siento muy ayudado por una parte del vestuario y eso siempre es complicado porque hay titulares, hay jugadores que no les damos muchos partidos... Soy un entrenador que siempre trato de dejar las cosas claras y tomo decisiones siempre pensando en el club. Por ejemplo, dejo jugar a Mingueza con el filial mañana a pesar de nuestra situación».

Koeman también abordó la situación del Barcelona y las pocas opciones que tiene de ganar la Liga, aunque aseguró que no es motivo para no pelear el partido ante el Celta : «Lo importante es creer. Hay que ganar y esperar. Nuestras opciones de ganar la Liga son pequeñas pero si aún hay una pequeña posibilidad hay que ir a por los partidos». El neerlandés aseguró que no han tirado la Liga y para justificarlo hizo una valoración de todo el año: «Analizando toda la temporada no hemos tirado al Liga porque estuvimos a doce o trece puntos pero hicimos una remontada que nos costó mucho esfuerzo y el Atlético y el Madrid también tiraron puntos. La oportunidad fue la del partido del Granada, ahí perdimos una oportunidad grande, pero estamos hablando de un partido...». Y volvió a salir en defensa de su equipo: «No estoy decepcionado con mis jugadores . Para ellos también ha sido una temporada muy complicada. La afición ha visto un equipo que ha hecho esta temporada partidos fantásticos y ha demostrado tener mucha hambre. En un par de momentos clave no hemos ganado el partido pero ya está, el equipo tiene futuro . Si podemos fichar lo que nosotros pensamos que nos falta para dar un próximo paso pueden estar muy ilusionados con el equipo el año que viene».