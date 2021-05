Fútbol Piqué también da la Liga por perdida «Será difícil ganarla este año», asegura el central durante un acto promocional

Sergi Font Barcelona Actualizado: 14/05/2021 19:24h

Aunque jugadores y técnicos del Barcelona se aferran a cualquier atisbo de esperanza, lo cierto es que en el fuero interno de todos los componentes del club azulgrana consideran que es imposible ganar una Liga en la que no hay margen de maniobra. El empate ante el Levante (3-3), combinado con las victorias del Real Madrid y del Atlético, provocan una distancia prácticamente insalvable que incluso podría quedar resuelta este mismo fin de semana, una jornada antes de que acabe el campeonato liguero. Uno de los que más claro se ha pronunciado al respecto es Gerard Pique, que suele ser muy claro en sus manifestaciones. «Será difícil para nosotros poder ganar este año», confesó el central, que participó en la presentación del acuerdo entre LaLiga, ESPN y Disney. El discurso del catalán se limitó a centrarse en el acuerdo en sí a pesar de que el Barcelona está abocado a acabar tercero el campeonato: «Aún así, estoy contento de que LaLiga entre en asociación con ESPN, queremos estar con los mejores y ellos lo son. Los aficionados van a estar contentísimos por poder ver todos los partidos en América. Cuando hemos viajado allí hemos tenido una experiencia muy buena y espero poder volver en un futuro, al final jugamos para ellos. Estamos aquí para que disfrutéis del deporte, creo que año a año el nivel de LaLiga está creciendo, hay clubes como el Levante que están creciendo muchísimo... Jugamos contra ellos el martes y no pudimos vencerles, tienen un equipo muy bueno. No serán tan populares como nosotros o el Real Madrid, pero están haciendo las cosas muy bien y esta es una buena oportunidad para saber más de este tipo de equipos».

Se le insistió al futbolista sobre el desenlace de la competición y prefirió hablar en futuro, lo que deja muy claro que las posibilidades están caso descartadas. Debería producirse una serie de resultados muy complicados para que el Barcelona pudiera ganar el torneo. «Espero que la próxima temporada no sea tan apretada como este año y podamos ganar en el futuro. Hemos tenido una lucha intensa con Atleti y Real Madrid, pero hay otros clubes como el Sevilla que también lo están haciendo muy bien. Juegan un fútbol excelente y están donde están porque se lo merecen. Cada año hay más equipos que pelean por estar en los sitios de cabeza», aseguró. Eso sí, Piqué puso en valor la competición nacional: «Creo que en España, nuestra característica principal es que los jugadores tienen mucho talento. El fútbol en la Premier es más físico. Los jugadores son más potentes. Aquí reina el talento y ha aumentado durante los últimos años en relación con el resto de Ligas. La rivalidad entre clubes como Barcelona y Real Madrid hacen que sea muy especial».

El pesimismo de Piqué se suma al de Ronald Koeman, que ha dejado claro que arroja al toalla al permitir que Mingueza se marche con el filial para disputar el playoff de ascenso, algo que contradice los principios del holandés. Koeman había asegurado este pasado fin de semana que «lo principal y más importante es el primer equipo, por lo que mientras tenga posibilidades de ganar el titulo se quedará con nosotros y cuando no podamos ganar la Liga intentaremos ayudar al Barça B». El central ha sido convocado por García Pimienta y se ha desplazado a Extremadura donde este domingo el filial disputa la primera eliminatoria ante el UCAM Murcia. Este hecho demuestra que la Liga ha dejado de ser un objetivo y Koeman es consciente de la imposibilidad de ganarla. Y el motivo por el que Ilaix Moriba no le ha acompañado es porque De Jong está sancionado para jugar en Balaídos ante el Celta pero si el Barça B pasa la primera ronda, Moriba podría reforzar al equipo azulgrana en la ultima eliminatoria.