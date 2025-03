Un grupo de directivos del Barcelona exige el relevo inmediato de Koeman

Ronald Koeman transita por la cornisa y cualquier traspiés puede precipitarle al vacío. El resultado y la imagen ante el Bayern del Múnich ha destapado el escaso ascendente del que goza en la planta noble. Varios directivos han exigido la destitución inmediata del holandés, aunque Joan Laporta no tiene intención de ejecutarla de inmediato y le ha dado un margen de confianza: los tres próximos partidos de Liga (Granada, Cádiz y Levante). El presidente ha sofocado momentáneamente el incendio , aunque desde TV3 se insiste en la ruptura existente en la directiva sobre la continuidad de Koeman. La reunión de urgencia del pasado martes tras el partido ante el Bayern para buscar soluciones y analizar las explicaciones de Koeman confirman la errática política deportiva del club , que en un ejercicio más de improvisación había propuesto la renovación del técnico una semana antes, aunque supeditada a varias condiciones (ganar títulos, adaptarse a un estilo de juego cruyffista y contar con futbolistas como Riqui Puig o Umtiti) desechadas por el neerlandés.

Aunque ni Laporta ni Rafa Yuste , vicepresidente deportivo, congenian con Koeman y no le consideran el estandarte de su nuevo proyecto, hay varios condicionantes que impiden su destitución inmediata, más allá de las dudas de Mateu Alemany, director de fútbol, o Ramon Planes, secretario técnico. Por un lado no hay un relevo garante del estilo cruyffista que exige el presidente. Jordi Cruyff, escogido como relevo natural («es un comodín por si hay una urgencia», aseguró Laporta durante su presentación como asesor), se ha pronunciado claramente y ha declinado la oferta del mandatario porque es amigo personal de la familia del entrenador. «Ni en mi cabeza ni en la de nadie está la idea de sustituir a Koeman. Si ese hubiera sido mi camino, antes ya habría aceptado entrenar en España cuando tuve la oportunidad en los últimos años. Ni se me insinuó esta posibilidad ni entra en mis planes. No creo que Laporta se refería a entrenar, más bien a mi condición de todoterreno. Y, además, por mi parte, me parecería muy feo, tengo mis principios », confesó el hijo de Johan. Bob Martínez se postula como la segunda opción.

Por otro lado, hay un impedimento económico , ya que la destitución de Koeman supondría una indemnización que el club no se puede permitir en estos momentos. El Barcelona debería abonarle unos doce millones de euros , que se correspondería a los emolumentos de esta temporada más la cantidad que tiene aplazada del año pasado cuando aceptó la rebaja salarial para ayudar al club por la crisis económica a causa del coronavirus. El salario del holandés rondaría entre ocho y nueve millones de euros por temporada después que aplazara el 42,9 por ciento de su salario . El último cruce de declaraciones ha tensado aún más la relación entre Koeman y Laporta.