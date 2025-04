Un excargo de Bartomeu presiona a Laporta desde el Gobierno para firmar con el fondo de Tebas

Albert Soler , director general del Consejo Superior de Deportes, excargo de confianza de Josep Maria Bartomeu cuando fue presidente del Barcelona, trata ahora de forzar a Joan Laporta para que acepte el crédito del fondo británico CVC con el que el presidente de LaLiga, Javier Tebas , quiere perpetuarse en el poder y dinamitar el proyecto de la Superliga, ideado por Florentino Pérez y secundado por el Barça y la Juventus, que necesitan recursos para competir con los clubes que son propiedad de estados o de los grandes jeques árabes.

Albert Soler, uno de los máximos ideólogos y responsables de la pésima gestión de Bartomeu y del agujero económico sin precedentes que ha dejado en el club, es la última palanca que ha encontrado Tebas para acorralar a Laporta y aislar a Florentino. El presidente del Barça, que vio aprobados los presupuestos de la próxima temporada en la asamblea de compromisarios del pasado 17 de octubre, tiene que avalarlos antes de finales de noviembre. Si no consigue el dinero, el 15% de los 765 millones previstos, tendrá que rendir cuentas ante la Ley del Deporte, que le obliga a dimitir y convocar elecciones pese a la reforma estatutaria que la misma asamblea validó.

En las últimas semanas, los presidentes del Barcelona y del Real Madrid se han reunido con Soler y el ministro de Deportes, Miquel Iceta , para tratar de modificar esta ley y ofrecer a los clubes que todavía no son sociedades anónimas deportivas (Barcelona, Madrid, Osasuna y Athletic) la libertad para fijar el aval entre un 3 y el ya existente 15%, entendiendo que se trata de muy elevadas cantidades de dinero y que cuesta mucho trabajo reunir.

Aunque previsiblemente la ley se modificará, Soler presiona con los plazos a Laporta, que tiene prisa y no tiene asegurados ni siquiera los avales con que consiguió la presidencia. Tebas, que ya intentó aprovecharse de la delicada situación económica del Barça y de Laporta cuando aún soñaban con renovar a Messi , vuelve ahora al ataque con los avales, con el único objetivo de que el Barça rompa su alianza con el Madrid y acepte el crédito británico, con el que el club azulgrana podría ingresar de golpe alrededor de 200 millones, que se añadirían a su elevada deuda, con el agravante de que, a partir del año 12 de los 50 que el contrato tendría de vigencia, dejaría de ingresar las mucho más elevadas cantidades de dinero que la Superliga puede proporcionar.

Es la enésima batalla por dirimir quién manda en el fútbol español. El último y devaluado Barça-Madrid da una idea de la importancia de lo rápido que degenera el espectáculo cuando no dispones del dinero que otros tienen. Florentino Pérez no controla LaLiga y Tebas no controla a Florentino, y cada vez el fútbol español es más irrelevante.

De fondo, Albert Soler teje como siempre su madeja. Es un hombre vengativo, retorcido, perverso. Y lo que está tratando de hacer ahora con Laporta no es nuevo en su trayectoria. Cuando fue el responsable de las secciones del Barça, cesó al entrenador del equipo de baloncesto, Xavier Pascual , pese a su palmarés y sus buenos resultados, por el mismo motivo de que no lo controlaba, de que no era «de los suyos».

Pascual, sorprendido y enfadado, le dijo de todo a Soler, sólo en privado y nunca en público, y a la temporada siguiente lo fichó el Panathinaikos. El día que el equipo griego llegó a Barcelona, para jugar su primera partido en el Palau ya con Pascual de técnico, Soler usó su relación con un excomisario de Policía, que opera en el aeropuerto de El Prat facilitando los trámites a los viajeros VIP, para detener a su exentrenador en venganza por las agrias discusiones que tuvieron cuando le echó. Al final acabó siendo, más que una detención, una retención, con la excusa de unas irregularidades en su pasaporte, que se demostraron infundadas.

Es la misma falta de escrúpulos con que ahora Soler trata de acorralar a Laporta, para acabar de hundir en la miseria al club al que destrozó y arruinó como colaborador necesario de Bartomeu.