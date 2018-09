Fútbol El Español llega crecido al Bernabéu «No firmo el empate ante el Real Madrid», asegura Rubi, que se presenta en Chamartín en puestos Champions

El Español visita el Bernabéu este sábado en una situación inmejorable, con la comodidad que le otorga estar en la cuarta posición de la clasificación liguera y presentando un juego atractivo y sólido. Rubi, que debutará en el templo blanco como primer entrenador («como técnico es la primera vez, fui como ayudante cuando estaba en el Barça. Lo recibí en casa con Levante y Sporting. Es un hecho positivo, bonito, una motivación más. Muy contento y con ganas de dar guerra»), no abandona su discurso prudente pero también muestra su ambición amparándose en el buen momento que vive su equipo. «Veo mucha confianza. Llegamos en un momento muy óptimo para un rival con esta dificultad. No creo que mis jugadores estén sobreexcitados, creo que hay confianza. Pero esto son palabras y luego no sabes qué puede pasar en dos minutos», explicó el preparador. Rubi, que aseguró que «no firmo el empate», añadió: «Vamos con la bandera de la ilusión, pero sin trabajo perfecto y sin eficacia los cañonazos nos la tirarán. Es un momento bueno. Dar guerra significa que haya partido porque en estos campos a veces en el minuto 40 se han terminado».

El factor escénico y la ausencia de Cristiano Ronaldo han sido temas que también han sido analizados por el preparador blanquiazul. «Para hacer grandes cosas se ha de trabajar muy duro y no creo que pase por ganar o perder en el Bernabéu. Si ganas contra el Real Madrid es un problema grande para el entrenador, que me gustaría tener, porque luego has de motivar la plantilla para el Eibar y Rayo», aseguró, antes de dejar claro que «por un lado siempre uno puede buscar cosas nuevas para intentar el factor sorpresa, porque al principio puede haber diferencia de nivel. Pero también hay que mirar cómo llegamos nosotros y no volver locos a los jugadores con detalles tácticos». Sobre enfrentarse a un Real Madrid que ya no tiene a Cristiano Ronaldo mostró sus dudas sobre si era mejor o peor: «También se ha producido un cambio de entrenador. Los equipos juegan como los técnicos quieren. No sé si el Madrid es mejor o peor sin Cristiano, eso se me escapa, pero es uno de los mejores jugadores del mundo y, sin no lo tienes, se queda en el camino. Por otro lado, eso también sirve para potenciar otras virtudes que tenías escondidas. El tiempo dirá si es mejor o peor este equipo. Pero el Madrid juega muy bien al fútbol, potentísimo y Cristiano Ronaldo es un extraterrestre».

Rubi destacó el momento del Real Madrid. «Ellos no se pueden permitir nunca el lujo de perder un partido. Siempre necesitan ganar por eso es complicado hablar de buen momento», aseguró. Y añadió: «Si el partido es de ida y vuelta saldríamos perdiendo. Nosotros iremos a buscar el gol. Con el Sporting y el Levante le hicimos daño y creo que con el Español marcaremos. Con este nivel de equipo, tanto Barça como Real Madrid, no quiero que el jugador tenga la sensación de que las cosas pasan porque estos tíos son muy buenos. Nos tiene que dar la misma rabia un gol del Real Madrid que del Alavés».

Hay que destacar que el Español viajará a Madrid con una baja importante. David López no se ha recuperado a tiempo de las molestias de su cuádriceps de la pierna izquierda y no podrá jugar en el Bernabéu. De esta forma, Rubi no podrá con el central, que es pieza fundamental en el eje de la zaga. Tampoco ha entrado en la lista Javi Puado, que está en la recta final de su recuperación, Pipa ni Álex López, por decisión técnica. Las novedades contra el Real Madrid son Óscar Duarte y Pedrosa. La lista completa la forman: Roberto, Víctor Sánchez, Naldo, Óscar Duarte, Borja Iglesias, Rosales, Sergio García, Darder, Baptistao, Didac, Diego López, Melendo, Javi López, Hernán Pérez, Piatti, Marc Roca, Mario Hermoso, Granero y Pedrosa. Rubi valoró la baja de David López. «Hemos tenido en cuenta que había dos partidos la semana que viene. No ha terminado de hacer limpio, no nos garantiza estar al cien por cien mañana y el martes y el viernes tenemos encuentros. ¿Si es como perder a Sergio Ramos? Tengo mucha confianza en los 4 centrales. Evidentemente es un jugador muy bueno, pero a veces, estas cosas, nos pueden salir bien porque reactivamos a los compañeros, subimos el nivel, vemos que hay competencia...».