Discusión entre Piqué y Busquets tras el primer gol del Atlético

«Estamos sufriendo, he de ser sincero», reconocía Gerard Piqué desde el mismo césped del Metropolitano tras la derrota del Barça ante el Atlético. El defensa, que no tuvo su mejor noche, salió terriblemente serio del partido, al igual que en el duelo de Champions ante el Benfica. Saludó a Luis Suárez y Griezmann con sendos abrazos, pero ni siquiera en esos momentos se le escapó una sonrisa: «Está complicado, el tema está difícil», volvía a admitir ante el micrófono de Movistar+. «Hemos empezado bien, los hemos ido a buscar y creo que -en ese sentido- hemos sido valientes. Pero en dos jugadas idénticas donde Lemar la pica y no le seguimos, nos han metido dos goles con muy poco. Podíamos haber estado tres horas jugando al fútbol y no meteríamos un gol».

A Piqué se le vio especialmente nervioso tras el primer gol del Atlético, obra de Lemar , en donde el francés se plantó solo delante de Ter Stegen tras escapar de la marca de Gavi y el propio Piqué. El pase lo recibió de Luis Suárez. El tanto provocó una discusión entre Piqué y Busquets que se prolongó por espacio de un minuto, y que luego el central tuvo que explicar ante las cámaras: «Habíamos hablado el hecho de que Lemar picaba, Joao Fálix venía y generaban superioridad y alguien le tenía que seguir, porque si no iba solo. Son lances del juego y comentamos las jugadas dentro del nerviosismo que hay en el campo».

Preguntado por el problema del equipo, Piqué dijo que « no es un problema único , hay varios, la gente ya lo percibe y lo sabe». «No hay que ser ciego para ver lo que nos falta, a pesar de ello nos recuperaremos de esta y de la derrota del miércoles».

«Son tiempos difíciles, no lo hemos vivido antes, pero el ambiente en el vestuario y las relaciones son muy buenas, tanto en los jóvenes como veteranos y hay ganas de darle la vuelta al situación pero es complicado», sentenció.