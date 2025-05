Deportivo de La Coruña y Numancia bajan a Segunda B

El Deportivo de La Coruña y el Numancia jugarán la próxima temporada en Segunda B . El equipo soriano desciende de categoría pese a ganar al Tenerife en casa, pues los triunfos de Albacete y Lugo le impiden alcanzar los puestos de la salvación. Lo del conjunto gallego es bien distinto, pues deja la división de plata tras no disputar su partido al detectarse varios positivos en la expedición del Fuenlabrada, su rival de este lunes.

El desenlace en la zona baja de la tabla se resolvió en el partido que enfrentaba al Cádiz y al Albacete. Mientras el encuentro fue empate, el Albacete era uno de los equipos que ocupaba los puestos de descenso. Sin embargo, un penalti en el 87 les dio los tres puntos y la salvación.

Otro equipos que se llegó a ver con un pie en la Segunda B fue el Lugo. Tras encajar un gol justo antes del descanso, los gallegos se vieron en la obligación de remontar si no querían perder la categoría. Un doblete de Herrera en el 64 y en el 84 selló la vuelta al marcador y la permanencia, un año más, en la Liga SmartBank.

Desciende un histórico

El Deportivo ha consumado su descenso a Segunda División B, categoría no profesional, cuarenta años después, por los resultados de otros partidos. Se dieron los dos marcadores que no le servían al Deportivo para seguir con vida, las victorias del Albacete y el Lugo, y el equipo que entrena Fernando Vázquez y que no dependía de sí mismo, abandona el fútbol profesional de una forma muy extraña.

Tras haber enlazado tres derrotas, el conjunto coruñés se presentó en la última jornada sin depender de sí mismo para salvarse y todo le ha salido en contra sin ni siquiera competir.

El Deportivo llevaba ininterrumpidamente en el fútbol profesional desde 1981 tras haber estado por última vez en Segunda División B en la temporada 1980/81. Los blanquiazules ascendieron ese curso a la categoría de plata, subieron a Primera en 1991 y vivieron la mejor etapa de su historia.

En ella, ganaron seis títulos oficiales, una Liga, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España, además de disputar cinco temporadas consecutivas la Liga de Campeones.

Después de veinte años en la élite , descendieron en 2011, subieron el siguiente curso, bajaron otra vez en 2013 y ascendieron de nuevo a la primera en 2014.

Tras cuatro temporadas en la máxima categoría, el Deportivo descendió en 2018 , el año pasado dejó escapar el ascenso en el último partido del playoff, en el que dilapidó un 2-0 que había cosechado en su campo, y este curso, en el que partía con el objetivo de luchar de nuevo por subir, ha bajado a Segunda B.

Ha sido un año muy negativo para los coruñeses, colistas al final de la primera vuelta y resucitados después por Fernando Vázquez, que les llegó a sacar del descenso hasta el hundimiento de los últimos partidos, que les manda a la categoría de bronce.