Fútbol Dembélé, otro dolor de cabeza para Valverde El francés sufre una elongación en el muslo y es seria duda para jugar el trascendental partido ante el Lyon

Sergi Font Barcelona Actualizado: 10/03/2019 11:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nunca la satisfacción es completa en el Camp Nou. A pesar de su buena marcha en la Liga, que encabeza a siete puntos del Atlético de Madrid, y de su clasificación para la final de Copa del Rey, un contratiempo ha sacudido los planes de Ernesto Valverde, que afronta este miércoles uno de los partidos más importantes de la temporada. Esta semana, el Barcelona se juega el paso a los cuartos de final de la Champions League ante el Olympique de Lyon con un resultado de la ida (0-0) que no le permite otro marcador que no sea una victoria. Y es muy posible que el entrenador extremeño no pueda contar con Ousmane Dembélé, que acabó el partido ante el rayo Vallecano con molestias y en estos momentos es seria duda para jugar el encuentro de Champions ante el equipo francés. No obstante, el club azulgrana no ha querido descartarle de manera oficial y todo dependerá de la evolución de estos próximos días, aunque parece que hay poco tiempo para que pueda llegar al cien por cien.

El extremo se lesionó en un lance del encuentro de este pasado sábado y las pruebas que le realizaron en cuanto acabó el encuentro determinaron que padecía «una pequeña elongación en el bíceps femoral del muslo izquierdo», según rezaba el parte médico facilitado por el Barcelona. A esa información añadieron una esperanzadora frase que deja en el aire la participación del galo este miércoles: «La evolución marcará su disponibilidad para el próximo partido». Las pruebas médicas se las realizaron en la Ciudad Deportiva del club, donde los servicios médicos tienen todos los instrumentos y maquinarias necesarias. El futbolista llegó acompañado por el doctor Ricard Pruna.

Curiosamente, Dembélé fue uno de los pocos jugadores habitualmente titulares que entró en las rotaciones ante el Rayo pensando precisamente en el partido ante el Olympique de Lyon El otro fue Rakitic. No obstante, Valverde decidió darle entrada durante el descanso para aportar la profundidad que al equipo le estaba faltando y desequilibrar un marcador que no pasaba del empate. Sustituyó a Arthur y jugó toda la segunda parte junto a Messi y Luis Suárez. Valverde deberá decidir ahora qué futbolista juega por el francés si este no se recupera a tiempo. Philippe Coutinho tiene todos los números a pesar de sus irregulares actuaciones, que le han reportado los silbidos del Camp Nou. Otra posibilidad es que el técnico confíe en Malcom, que ayer disputó los últimos seis minutos. No obstante, el brasileño no suele entrar en los planes de Valverde y desapareció de las alineaciones a pesar de su titularidad ante el Real Madrid en la ida de las semifinales de Copa del Rey, partido en el que anotó el gol del empate en el Camp Nou.