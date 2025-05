Dani Alves carga contra un Barça que «no tuvo pelotas» y un Guardiola «rencoroso»

Dani Alves, exjugador del Fútbol Club Barcelona , pasó por los micrófonos del programa ' Tu diràs ' de la emisora RAC1 , donde el lateral brasileño se refirió a algunos asuntos relacionados con él y con el conjunto azulgrana.

Como siempre, Alves no se mordió la lengua a la hora de ofrecer su punto de vista : «Por eso no me quise despedir del Barça. No voy a despedirme de un sitio que yo creo que es mi casa». « Quería volver al Barça y ellos me necesitaban, pero no tuvieron pelotas para reconocer que se equivocaron conmigo», aseguró.

«Yo fui a la Juve a demostrar que tenía nivel Barça. Sabía que me necesitaban y yo sabía que quería estar ahí, porque es mi casa, es lo que amo. Y se lo dije, porque sabía que no iba a seguir en la Juve, los primeros meses ahí fueron los peores», añadió. «Ellos me necesitaban y yo a ellos porque yo amaba el Barça. No iba a seguir en la Juventus. Volvía gratis. No tuvieron pelotas para decir que se equivocaron conmigo . Yo tuve las pelotas de decir que era mi casa y quería regresar».

El brasileño abundó en su argumento: «Fui ahí para demostrarle al Barça que tenía nivel para volver. Tuve las pelotas para decir que el Camp Nou era mi casa y quería regresar, así se lo dije . Ellos no tuvieron pelotas para reconocer que se habían equivocado».

También desveló el enfado de Pep Guardiola cuando fichó por el París Saint-Germain : «Tenía un acuerdo para ir al Manchester City, pero pesó la familia. Tenía un acuerdo con Pep, que por cierto después fue rencoroso : yo llamé y no quiso...»

Finalmente se defendió de la acusación de ser quien ayudó a sacar del Barça y llevar a su compatriota Neymar al conjunto de la capital francesa: «¿Cómo iba a sacar a Ney del Barça si yo fui el que le convenció de venir al Barça?».