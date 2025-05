Cisma en Segunda tras el aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada

Nadie dudaba de que la decisión de aplazar únicamente el partido entre el Deportivo y Fuenlabrada por los casos de coronavirus detectados en la expedición del conjunto madrileño iba a traer consigo una agria polémica . Pese a que el resto de la jornada se disputó con aparente normalidad, la realidad es que no han tardado en salir voces discrepantes sobre la postura adoptada por la Liga, la RFEF y el CSD.

El primero en hacerlo fue el Rayo Vallecano , que señaló que se trata de un caso de «adulteración» de la competición, mostró su «indignación» y aseguró que emprenderá acciones legales para defender su postura. Con el Rayo jugándose estar en el playoff ascenso a Primera, igual que el Fuenlabrada, consideran que aplazar sólo el partido del Fuenlabrada es adulterar la competición. «Suspender o aplazar el Deportivo-Fuenlabrada, sin aplazar el resto de partidos implicados, puede suponer que Albacete y Lugo ganen sus encuentros y el Deportivo sea matemáticamente equipo de Segunda B, por lo que saldrían con una gran desilusión y sin ninguna fuerza a disputar ese partido contar el Fuenlabrada, lo que perjudicaría muy seriamente los intereses del Rayo Vallecano», argumentó el club.

Además, desvelaron que se le obligó a jugar «bajo amenaza de pérdida de puntos», mientras que al Fuenlabrada no. «Ellos podrían disputar con los jugadores restantes el partido», opinaron. «Es por ello, que el Rayo Vallecano no acepta esta resolución por ser muy perjudicial a sus intereses deportivos y económicos y emprenderá todas las acciones legales para defender sus intereses ante este gravísimo atropello», manifestó el Rayo.

Poco después, fue el Elche el que mostró su enfado por la decisión. El equipo ilicitano, cuyas opciones de disputar la promoción de ascenso dependían de lo que sucediera en Riazor, recuerda en su escrito que si se establece horario unificado «es precisamente por lo que hay en juego y afecta a varios equipos de la competición, entre ellos al nuestro». «Como muestra de profesionalidad, hemos disputado hoy nuestro partido frente al Real Oviedo tal y como estaba previsto porque de no haberlo hecho nos habríamos expuesto a una sanción deportiva por incomparecencia del equipo», añade el Elche, que deja claro que se ha tomado una decisión «que afecta directamente a la integridad de la competición y que creemos que no es justa».

El club, por último, argumenta que una situación como la vivida este lunes por el Fuenlabrada, rival el pasado viernes del Elche, «hace que cobre más importancia el cumplimiento estricto de las normas y medidas de seguridad pautadas por las autoridades para evitar la propagación del Covid-19 y reflejadas en los protocolos de vuelta a la competición».

Además, también se ha sabido que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) pidió a la Liga, en cuanto tuvo conocimiento de que se aplazaba el partido, que se aplazara la totalidad de la última jornada. «En el caso de que no se juegue el Deportivo-Fuenlabrada, deberían suspenderse los demás partidos para velar por la total integridad de la competición. Es por ello por lo que te solicitamos que suspendas todos los partidos previstos en la jornada de hoy», envió AFE a LaLiga.

El sindicato de futbolistas hizo esa petición, no atendida dado que el resto de la jornada se disputó, con el objetivo de que no se adulterara la competición. «En relación a la suspensión del partido Deportivo-Fuenlabrada, y en cuanto a la decisión de que se jueguen el resto de partidos de Segunda División, debemos trasladar nuestra oposición a dicha decisión, dado que nos encontramos en una jornada unificada que lo que pretende es que no se adultere la pureza de la competición», esgrimieron.

Posturas de Deportivo y Fuenlabrada

Mientras tanto, Deportivo y Fuenlabrada también han roto su silencio. En primer lugar, los gallegos han mostrado su oposición «frontal» al aplazamiento de su partido contra el Fuenlabrada y emprenderán acciones legales ante lo que consideran que es una «adulteración» de la competición. «El Real Club Deportivo de La Coruña SAD ha puesto en conocimiento tanto de LaLiga, como de la RFEF y el CSD, su oposición frontal a tal decisión, al entender que se adultera la competición y el espíritu de las dos últimas jornadas con partidos cuyos resultados influyen en los demás», aseguró el Deportivo en un comunicado.

Además, el Depor asegura que ha cumplido «escrupulosamente» con todas las exigencias sanitarias marcadas en los protocolos y se ha presentado a la disputa del partido «sin que haya comparecido el Fuenlabrada». «Nos mostramos totalmente de acuerdo con las razones sanitarias que obligan a la suspensión y que son asumidas por este club, pero consideramos que debe entenderse que el Fuenlabrada no se ha presentado a la celebración del partido y que al Deportivo le perjudica la disputa del resto de la jornada en estas condiciones», apeló el club gallego.

Por todo ello, estudiará y emprenderá todas las acciones legales necesarias, antes las instancias correspondientes, en defensa de sus legítimos intereses.

Y es que el Deportivo podría tener que jugar este partido aplazado estando ya descendido a Segunda B, en función del resto de resultados que sí se juegan este lunes. O, por otro lado, jugar ante un Fuenlabrada que sea ya equipo de playoff de ascenso.

El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, aseguró a los medios tras conocerse el aplazamiento que es «alarmante» que sucedan estos positivos de COVID-19 y, en línea con su club, se mostró sorprendido y molesto por el aplazamiento. «No entiendo muy bien que el Elche esté jugando, los PCR pueden dar negativo en 3-4 días y están jugando, cuando jugaron dos o tres días contra el Fuenlabrada. Me causa un poco de gracia, yo quería jugar hoy», aseguró.

«El Lugo y el Albacete juegan con ventaja, no juegan con la presión de nuestro marcador. Se juegan estos últimos partidos y puntos juntos para que nadie tenga ventaja competitiva. El Lugo sabe que estamos empatados y que vamos a jugar, pero imagina que marcamos a los 5 minutos... ¿No influye, eso?», lamentó.

Por último, el Fuenlabrada emitió un comunicado, desde el hotel donde permanece concentrado en Coruña tras confirmarse varios casos de positivo por coronavirus en su plantilla y suspenderse el encuentro ante el Dépor, en el que defiende que tomaron «las medidas que marca el protocolo». «Ante la detección, a través de la aplicación de los protocolos y controles sanitarios anti COVID-19 de LaLiga, de casos positivos en integrantes de nuestro club, la RFEF y LaLiga en el marco de la Comisión de Seguimiento y con la presencia del CSD, han acordado de mutuo acuerdo aplazar encuentro Deportivo-Fuenlabrada por causas sanitarias de fuerza mayor», señala en el escrito.

El Fuenlabrada reseña que ha seguido todo el protocolo marcado de antemano por LaLiga para una situación como la que ha sufrido: «Desde el club ya se han tomado las medidas que marca el protocolo sanitario. Además, queremos informar de que todas las personas que dieron positivo en las pruebas médicas no han tenido sintomatología ninguna».