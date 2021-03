Fútbol Ceferin presiona a las sedes de la Eurocopa: habrá público o buscará otras ciudades La UEFA ha dado a cada ciudad hasta el 7 de abril para «presentar su escenario» antes de decidir, como tarde, en su comité ejecutivo el 19 de abril

S. D. | AFP Actualizado: 17/03/2021 21:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La UEFA no quiere una Eurocopa sin público este verano (del 11 de junio al 11 de julio) y podría retirar los partidos de algunas de las doce ciudades anfitrionas del continente si finalmente no pueden recibir espectadores, una presión sobre las autoridades locales que fue duramente criticada este miércoles en Alemania.

«Si una ciudad llegara a proponer un escenario a puerta cerrada, no se excluiría automáticamente», pero los encuentros que allí se iban a celebrar «podrían trasladarse a otras ciudades que tengan capacidad para acoger espectadores», explicó la UEFA a AFP.

Más contundente, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, aseguró ya el domingo al diario croata Sportske Novosti que los partidos de la Eurocopa, ya pospuestos un año debido a la pandemia, «no se disputarán frente a gradas vacías».

«Todos los anfitriones tendrán que garantizar la presencia de la afición», había insistido el dirigente, mientras que el organismo rector del fútbol europeo contemplaba hasta entonces cuatro opciones para cada ciudad: estadio lleno, del 50 al 100% de espectadores, del 20 a 30%, o la puerta cerrada.

Ahora, «lo único que aún no sabemos» es si el indicador de espectadores permitidos «será del 100% o menos», agregó Ceferin.

Imaginado por el expresidente de la UEFA Michel Platini para celebrar el 60 aniversario del torneo, este formato sin precedentes se llevará a cabo en Ámsterdam, Bakú, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublín, Glasgow, Múnich, Roma y San Petersburgo, con las semifinales y la final en Londres.

Pero mientras la propagación de las variantes del Covid-19 impide cualquier relajación de las precauciones sanitarias en Europa, la exigencia de la UEFA podría implicar una reagrupación de la competición en «diez u once países», deslizó Ceferin.

Enfado en Alemania

«Una retirada de Munich nunca ha estado ni está en la agenda», dijo secamente el miércoles el comité organizador alemán, cuando la capital bávara debe albergar cuatro partidos.

«Tal como están las cosas», dijo el alcalde Dieter Reiter, «es simplemente imposible decir si el nivel de infección de la pandemia Covid-19 permitirá que los espectadores sean admitidos en junio o no. Pero está claro que con las regulaciones actualmente en vigor no se permiten demostraciones de esta naturaleza con espectadores».

La presidenta de la Comisión de Deportes del Bundestag, la socialdemócrata Dagmar Freitag, por su parte, consideró «infundada e irresponsable» la exigencia de la UEFA, que «demuestra una vez más hasta qué punto el mundo paralelo del fútbol se encuentra lejos de la realidad de nuestras sociedades».

El organismo europeo ha dado a cada ciudad hasta el 7 de abril para «presentar su escenario», y tiene la intención de decidir «a más tardar» durante su comité ejecutivo el 19 de abril, en vísperas de su congreso anual programado en Montreux.

Ya complicado desde un punto de vista logístico, esta Eurocopa paneuropea había planteado dudas durante meses debido a las diferentes restricciones de viaje de un país a otro, dejando a las delegaciones y aficonados en la duda.

Londres e Israel, alternativas

Entre los escenarios mencionados, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que estaba listo a principios de marzo para albergar en Londres, ricamente dotado de estadios, «otros partidos» además de los siete encuentros que ya están previstos allí.

Sumándose a la confusión, Budapest y Bucarest surgieron como recurso para acoger partidos deslocalizados de la Champions League, mientras que Israel ofreció a mediados de febrero al organismo europeo acoger «determinados partidos de la Eurocopa».

«Si ya no podemos hacer nada en un país, aún quedan otros once en los que ya se están realizando los preparativos», subrayó a principios de marzo el doctor Daniel Koch, ex 'Mr. Covid' de Suiza que se convirtió en consejero de salud de la 'UEFA, a AFP.