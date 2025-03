Carrasquilla, el fichaje del Cartagena que ha roto el mercado en Segunda B

Adalberto Carrasquilla (Panamá, 1998) , al que le gusta que se le llame Coco, ha roto moldes en la categoría de bronce de fútbol español con su reciente fichaje por el Cartagena , el club al que llegó en agosto y en el que jugaba hasta el pasado sábado en calidad de cedido. Desde que ese día se anunciara su traspaso definitivo, lo hace en propiedad. El joven centrocampista, un futbolista con un futuro enorme, ha supuesto un desembolso de 300.000 euros , la cifra que figuraba en la opción de compra que el club albinegro pactó con el Tauro FC , el equipo de procedencia del jugador y con el que conquistó la liga panameña antes de aterrizar este verano en España. Una inversión «estratosférica» en una categoría en la que los presupuestos se ajustan al límite, una cifra «mareante» que supera los cerca de 200.000 euros abonados por el Extremadura al Cornellá , en enero de 2018, por Enric Gallego .

El fichaje de Carrasquilla , internacional por la selección absoluta de Panamá que estaba siendo seguido por varios clubes de Primera y Segunda división, es un movimiento atípico en Segunda división B y no solo por el precio de su traspaso. También por los años que figuran en su contrato porque «Coco» ha firmado como albinegro hasta 2025 cuando lo habitual en esta categoría son firmas por dos o tres temporadas, en el mejor de los casos. Paco Belmonte , propietario del Cartagena, ha apostado fuerte por un futbolista que en sus primeros meses en el fútbol español ha demostrado un enorme potencial, una perla por pulir que en el futuro puede dejar unos buenos ingresos a las arcas de Cartagonova. Posiblemente el traspaso más caro en la historia de Segunda B, dejando al margen los movimientos de los filiales de grandes clubes como Barcelona o Real Madrid .

No es nada habitual, sin embargo, que un club de Segunda división B pague traspaso por un jugador porque, en la mayoría de los casos, los clubes recurren a cesiones o a futbolistas que quedan libres . La economía del fútbol de bronce no da para mucho más, aunque el Extremadura rompió en enero de 2018 esta norma no escrita cuando compró al goleador Enric Gallego . Un fichaje que revolucionó la categoría.

El pasado verano, el Burgos CF , que esta temporada ha aprobado un presupuesto de 4,5 millones de euros, llegó a ofrecer al Cartagena hasta 350.000 euros por el delantero Elady , a pagar en varios plazos, pero Belmonte se remitió a su cláusula de 500.000 euros y el futbolista finalmente no se movió de vestuario. Como el Extremadura en su día, ahora ha sido la entidad albinegra la que ha generado un terremoto en la división de bronce.

Rápida adaptación

Carrasquilla, de 21 años , se ha adaptado rápido al de fútbol español y Gustavo Munúa , su entrenador, ha contado con él en ocho de los quince partidos jugados a lo largo de la temporada por el Cartagena, líder del Grupo IV de Segunda B. «Tenemos un objetivo muy claro, que es ascender, y esperemos que sigamos con esta buena racha y lo logremos. Doy las gracias a mis compañeros, que me han brindado esa ayuda desde que llegué. Créanme: es un momento muy especial y se lo agradezco a todos», dijo el centrocampista el pasado sábado durante el acto en el que fue anunciada su compra. Un futbolista que sido internacional en todas las categorías inferiores de la selección de Panamá hasta llegar a debutar con la absoluta, con tan solo 19 años.

Solo diez partidos y una asistencia en el primer equipo del Tauro le bastaron al panameño para que el Cartagena pusiera sus ojos en él y lo incorporara a préstamo este verano para cumplir su gran objetivo: el ascenso a Segunda división. Si finalmente lo logra, lo hará siendo un jugador ya en propiedad de la entidad albinegra.

