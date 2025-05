Buffon anuncia su adiós a la Juventus

El cambio de ciclo que afronta la Juventus cuando acabe la temporada es evidente. A la más que probable salida del técnico, Andrea Pirlo, se suma ahora el anuncio de Gianluiggi Buffon . El veterano portero, icono del equipo 'bianconero', ha anunciado en los micrófonos de 'Bein Sports' que en verano dirá adiós al club.

«Mi futuro está claro y decidido. Esta temporada pondré fin, de manera definitiva, a esta bellísima y larguísima experiencia en la Juventus », reconoció el guardameta de 43 años.

«Pienso que he dado todo por la Juve. También lo he recibido todo y más de eso no se puede hacer. Hemos llegado al final de un ciclo y es justo », argumenta Buffon, que asegura que no tiene claro su futuro tras dar este paso. « Puedo dejar de jugar o seguir . Si encuentro una situación que me estimule o una experiencia de vida diferente, la tomaré en consideración».

Buffon dejará la Juventus después de casi setecientos partidos -que podrían haber sido más de no haber probado la experiencia de jugar en el PSG- y tras haber ganado diez veces la Serie A, conquistar cuatro Copas y seis Supercopas de Italia. En el debe de su carrera quedará la Champions League , al menos con la Juventus, pues pese a disputar tres finales nunca logró el título.

