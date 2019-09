The Best Las votaciones que dejan en muy mal lugar a Cristiano Ronaldo y Messi Los dos grandes futbolistas de esta época acumulan una serie de decisiones en sus votos para elegir el premio The Best y el Balón de Oro que alarman por su falta de deportividad

Actualizado: 24/09/2019 17:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * Desde que Cristiano Ronaldo tiene voto para decidir quién se lleva el Balón de Oro y el premio The Best, 2010, nunca ha puesto el nombre de Lionel Messi entre sus tres elegidos. Desde ese mismo año, tampoco Messi optó por el luso como uno de los integrantes de su terna para los galardones, con una excepción: la que supuso la salida del CR7 del Real Madrid. Entonces sí, el argentino pasó a votarle. No influyó en nada cambiar Madrid por Turín en las decisiones de Cristiano. Seguramente influido por su afán ganador, el portugués prefiere ahorrarle un voto al que en cada ocasión desde 2007, con la salvedad del que ganó Modric en 2018, es su gran rival. Entre los nombres elegidos por las dos estrellas, llaman la atención los que Ronaldo puso en 2013, Falcao, Bale y Ozil. Con el galés repitió los tres años siguientes, cuando también se acordó de compañeros en el Madrid como Benzema, Ramos, Marcelo o Modric. En 2018, el primer año lejos de Concha Espina, se decantó por Varane, Modric y Griezmann, todos ellos finalistas del Mundial. Este último año se quedó con De Ligt, De Jong y Mbappé. Messi tuvo en Iniesta a un fijo de sus papeletas, inamovible hasta que se marchó a jugar al Vissel Kobe de Japón. Xavi, Suárez y Neymar son algunos de los más repetidos por el de Rosario, también tendente a incluir compañeros de la albiceleste como Agüero, Di María o Mascherano. Eso sí, fue irse Ronaldo a la Juventus y pasar a ser el único repetido en 2018 y 2019. El año pasado, lo acompañó de Modric y Mbappé. Este, se inclinó por Mane y De Jong. Cristiano Ronaldo has NEVER voted for Lionel Messi 😳 pic.twitter.com/CY9W9gGv75 — ESPN FC (@ESPNFC) September 24, 2019 Temas Marcelo

