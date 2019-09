The Best La FIFA descartó votos para Salah porque estaban escritos en mayúsculas Según el organismo internacional, los votos «estaban escritos en mayúsculas y no parecían auténticos»

Al The Best se le siguen acumulando los escándalos. Después de que el capitán de Nicaragua afirmase no haber votado aLeo Messipese a que el nombre del argentino figuraba en su terna de elegidos, es Mohamed Salah quien emerge como protagonista. El egipcio quedó cuarto con 26 puntos pese a que no pudo contar con los votos que sí le dieron su capitán de selección y el técnico de la misma. Según indicó la FIFA, no computaron sus elecciones porque «estaban escritos en mayúsculas y no parecían auténticos». La Federación de Egipto emitió una queja formal al respecto. En su contestación la FIFA insistió en que además no incluían la firma del presidente de la Federación, un requisito imprescindible para la validez de la papeleta. Según indica el organismo internacional, se advirtió hasta dos veces a la Federación del norte de África que debían corregir sus votos para que estos contasen. Dice la Federación, en un cruce de acusaciones sonrojante, que cambió de directiva y la nueva no entró hasta el 20 de agosto, un día después de que las votaciones se cerrasen. Temas Lionel Andrés Messi

The best

FIFA

Africa