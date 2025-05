El Barça presume de Copa del Rey para salvar el curso

Nueva decepción en el barcelonismo tras otro tropiezo en el Camp Nou, que supone el cuarto partido consecutivo sin sumar los tres puntos (Valencia, Atlético, Levante y Celta) y el adiós matemático a la posibilidad de ganar la Liga en la última jornada. Jordi Alba ha sido uno de los jugadores que ha analizado el nuevo traspiés del equipo catalán y, con cara de circunstancias, ha lamentado la derrota pero ha querido darle valor al título de Copa, conquistado hace unas semanas ante el Athletic Club. «La primera parte ha sido muy buena y el Celta prácticamente no nos ha llegado a puerta . Nos ha metido un gol desde fuera del área pero teníamos el partido controlado. En la segunda parte no hemos estado como en la primera y nos hemos vuelto un poco locos. El gol ha sido desafortunado, en una jugada aislada y nos han metido el segundo. Es una lástima. Cuatro partidos sin ganar y nos vamos fastidiados», ha explicado el lateral.

Alba trató de justificar los motivos de la derrota. « No creo que perdamos por una cuestión psicológica. Queremos el segundo gol, no llega y se abren los espacios, pero no hablo tácticamente. Sino que queremos el segundo y nos vamos al ataque», comentó. «No es algo táctico sino algo de los jugadores, que somos los culpables cuando van mal las cosas. Hay que mirar a los que estamos sobre el campo. El Celta juega muy bien y nos ha costado . Hemos tenido ocasiones pero así es el fútbol», añadió el futbolista catalán. Jordi Alba quiso destacar que no había sido una temporada tan horrenda como se auguraba. «La temporada no queda empañada. Hay que darle valor al título de Copa. Es cierto que llevamos cuatro partidos sin ganar y habíamos hecho lo más difícil, poder ponernos líderes con una gran remontada».

También Koeman mostró su decepción, aunque su discurso supuso un aviso a lo que le puede esperar al Barcelona si finamente se marcha Leo Messi. Insistió en su discurso de querer quedarse el próximo año y reiteró que lo que ha sucedido ante el Celta es una repetición de lo que se ha visto toda la temporada. «Si hablamos de la primera parte es un reflejo de los que nos ha pasado en más de un partido . Jugamos bien, con oportunidades y el contrario llega una vez y entras al vestuario con 1-1 y esto mentalmente cuesta mucho. La segunda parte no ha sido tan buena, pero hasta con uno menos tuvimos el 2-1. Y al final es 1-2 y esto pasa siempre en momentos cuando no tienes esta suerte ». Y aviso de la importancia que tendrá la decisión de Messi sobre su futuro. «Esperamos que no porque todavía es el jugador mejor del mundo y ha demostrado hoy que es imposible jugar sin él. Ha marcado ya 30 goles que han dado mucho puntos a este equipo. Es una pregunta para Leo. Por mi parte y por parte del club esperamos que siga con nosotros porque si no vamos a tener a Leo tenemos dudas a ver quién marca tantos goles... », soltó.