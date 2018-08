AFE contra LaLiga Amenaza de huelga en el fútbol español Tal y como explicó hace unos días en ABC, el presidente de la AFE no descarta parar como amenaza por la decisión de la Liga de jugar en Estados Unidos

S. D.

La temporada 2018-19 comienza con sobresaltos. Los capitanes de los equipos y la Asociación de Futbolistas Españoles se han reunido para hablar sobre la decisión de LaLiga de que algunos partidos de Real Madrid o Barcelona se disputen en Estados Unidos. Tras la reunión de dos horas en la sede de Madrid, estas son las palabras de David Aganzo, presidente de la AFE. «Estamos cansados de que se tomen decisiones unilaterales a la espalda de los jugadores. No es solo negocio. Hay valores y muchas más cosas y nos estamos acostumbrando a que el fútbol sea solo dinero. Estamos en desacuerdo. Hay decisiones que no van en la dirección que queremos».

«El jugador está en desacuerdo de que se tomen decisiones unilaterales de jugar fuera de España. Somos los protagonistas de este deporte, con árbitros y aficionados y estamos cansados de estas situaciones. Nosotros tenemos varios problemas. Tenemos una comisión paritaria para hablar con la patronal y decirles lo que nos ocurre. Estamos dispuestos a llegar hasta el final. Sobre finales de septiembre o principios de octubre actuaríamos», continuó preguntado por las medidas que podrían tomar y que ya había adelantado en una entrevista con el diario ABC.

«Los jugadores están sorprendidos, indignados. Y esta sensación es unida. Es una falta de respeto. Aunque hay clubes que sí que están a favor de la medida. Habrá que intentar llegar a un acuerdo. Lo que está claro es que los jugadores no están de acuerdo».

«El problema es la falta de sentido común. Nos estamos acostumbrando a cosas que no son naturales: horarios que solo beneficien a la exportación, ir a Estados Unidos cuando no hay tiempo, jugar el lunes, pagar a futbolistas de Arabia Saudí para que vengan aquí... Tenemos que decir basta. No todo vale».

«Nosotros estamos para mejorar el fútbol. Y no nos movemos siempre por el dinero. Si Javier Tebas nos hubiera explicado por qué esto es bueno para el fútbol, por supuesto, habríamos conversado sobre esta decisión. Pero no es la primera vez. Esta es una más».