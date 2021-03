Fútbol Abidal desvela que Pochettino y Neymar estuvieron cerca del Barça También explica su conflicto con Messi: «Tuvimos palabras fuertes»

Eric Abidal fue secretario técnico del Barcelona hasta este pasado verano, viviendo en primera persona una de las etapas más convulsas de la historia reciente del club. La destitución de Valverde, la llegada de Setién, a negociación con Xavi, el encontronazo con Messi o las conversaciones para que regresara Neymar fueron algunos de los capítulos que vivió personalmente antes de llegar a una rescisión amistosa de su contrato con el club catalán. Siete meses después desvela algunos capítulos de su estancia en la secretaría técnica. Lo ha hecho en 'The Telegraph', diario al que ha concedido una entrevista. Para empezar asegura que él ya recomendó la sustitución de Valverde. «En diciembre de 2018, tras un análisis completo del técnico, la plantilla y el equipo, le recomendé que cambiásemos a Ernesto Valverde», explica. «Le dije al presidente que creía que esta es la decisión que había que tomar. Y me dijo que no porque no era fácil. Tomó la decisión de renovar el contrato del entrenador dos meses después, lo contrario de lo que yo había sugerido. Por supuesto, acepté la decisión y seguí dando al entrenador todo mi apoyo, pero fue un poco extraño para mí. Cuando prescindimos de Valverde, en mi lista estaban Pochettino, Setién, Allegri y Xavi Hernández, pero mi primera opción era Pochettino», asegura.

Abidal justifica los motivos por los que su favorito era Pochettino: «¿Si hablé con él? Sí y no sólo yo. Le dije a la directiva que tenía que traer el mejor entrenador que pudiésemos en el mercado. No estoy aquí por política porque él estuvo antes en el Espanyol. Quería lo mejor y él es uno de los mejores en nuestro juego. Pochettino llegó a la final de la Champions League con el Tottenham, eso hay que respetarlo, tiene una buena filosofía de juego, de entrenamiento, los jugadores lo adoran y creo que ahora sería un mejor entrenador para esta situación, pero con un proyecto real», apuntó. Finalmente, el escogido fue Quique Setién, aunque antes se negoció con Xavi Hernández, que decantó la propuesta.

Precisamente, tras destituir a Valverde realizó unas declaraciones que no fueron bien encajadas en el vestuario y provocaron las reacción de Messi con un comunicado en el que acusaba a Abidal de ensuciar el nombre de los futbolistas. «En mi opinión, el equipo necesitaba entrenar más duro. En mi tiempo con Guardiola, era ¿quieres lo mejor? Ok, pues tienes que entrenar como los mejores. Lo ganarás todo, solo si haces el trabajo durante la semana. Solo dije esto, nunca que los jugadores quisieran deshacerse del entrenador. Messi habló personalmente conmigo. Tuvimos una conversación fuerte, pero puedo aceptarla. No hay problema porque hay que ser transparente. Estaba muy cómodo porque era el único jugador que me hablaba así, el único. Respeto eso. También entiendo que Messi es el capitán y quería defender a la plantilla, pero nunca dije que Messi me hubiera dicho que echara al entrenador. Nunca», explicó el exfutbolista. Y añadió: «No tengo que arreglar nada con Messi, nuestra relación no ha cambiado desde mi punto de vista. Desde su punto de vista, no lo sé, pero para mí la situación se acabó. Hemos intercambiado muchos mensajes y él sabe lo que pienso. No quería convertir una pequeña situación en una situación global y poner en problemas a todo el club».

Finalmente, también abordó la posible vuelta de Neymar. Aunque se especuló con la posibilidad de que era un montaje para contentar a Messi, Abidal reconoce que el brasileño estuvo muy cerca de volver a ponerse la camiseta del Barça: «Diez días antes del final del período de fichajes, fui a París para hablar con Leonardo, que era el director deportivo del PSG. Si no hubiéramos fichado a Griezmann antes, creo, al cien por cien, que podríamos haber vuelto a fichar a Neymar. Necesitábamos un atacante y cuando Neymar estaba en Barcelona era increíble. No se trata de qué jugador es mejor, era lo que pensé que era la posición que necesitábamos en ese momento. El equipo necesitaba un verdadero extremo». No obstante, Abidal confirma que la llegada del francés arruinó la llegada del paulista: «El presidente decidió fichar a Griezmann. Uno de los argumentos en contra de Neymar fue que tenía un caso judicial contra el club, por lo que no era fácil. Dijeron que tendría que detener el proceso judicial si quería regresar. Ese no fue mi problema porque no estaba en el club cuando sucedió esa disputa. En mi opinión, podría haber fichado al jugador, pero no sucedió».