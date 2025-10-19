Suscribete a
ABC Premium

fórmula 1 / gp de estados unidos

Verstappen, voraz e implacable, le da otro mordisco a los McLaren

El holandés gana en Austin por delante de Norris y Leclerc. Alonso, décimo, vuelve a puntuar. Sainz abandona tras colisionar con Antonelli

El juicio que altera la F1: McLaren contra Álex Palou en los tribunales

Verstappen, líder de principio a fin en Austin, Texas
Verstappen, líder de principio a fin en Austin, Texas reuters
Ángel Luis Menéndez

Ángel Luis Menéndez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Max Verstappen tiene hambre. Tras zamparse cuatro títulos mundiales de Fórmula 1, parecía saciado. Y resignado a que uno de los dos pilotos de McLaren se diesen el festín en 2025. Su coche era inferior a los bólidos naranja, y Piastri y Norris ... le sacaban considerable ventaja en la clasificación. Sin embargo, el Red Bull mejoró, sus dos rivales aflojaron, y al holandés se le despertó el apetito. Tras el verano ha ido recortando distancia, y este domingo dio otro mordisco. Max ganó el GP de Estados Unidos por delante de Norris y Leclerc. Y Piastri, cada vez menos líder, cruzó la meta en quinta posición.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app