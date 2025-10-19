Verstappen, voraz e implacable, le da otro mordisco a los McLaren

Max Verstappen tiene hambre. Tras zamparse cuatro títulos mundiales de Fórmula 1, parecía saciado. Y resignado a que uno de los dos pilotos de McLaren se diesen el festín en 2025. Su coche era inferior a los bólidos naranja, y Piastri y Norris ... le sacaban considerable ventaja en la clasificación. Sin embargo, el Red Bull mejoró, sus dos rivales aflojaron, y al holandés se le despertó el apetito. Tras el verano ha ido recortando distancia, y este domingo dio otro mordisco. Max ganó el GP de Estados Unidos por delante de Norris y Leclerc. Y Piastri, cada vez menos líder, cruzó la meta en quinta posición.

Tras el tremebundo lío del sábado en la primera curva de la carrera Esprint, Verstappen tenía claro que ejecutar una salida rápida y limpia significaba comprar billete y medio para la victoria final. En la parrilla, a su vera, Lando Norris, la mayor amenaza en Austin dado que el otro McLaren, el de Piastri, esperaba alguna oportunidad más atras, en el sexto cajón.

No hubo tal ocasión. Ni para el australiano ni para su compañero y rival Norris. El holandés arrancó perfecto en modo y forma. El Red Bull aceleró firme y estable, discurriendo por una trazada perfecta que invalidaba cualquier intento de adelantamiento.

Norris, más temeroso y dubitativo de la cuenta en los últimos grandes premios, ni siquiera lo intentó. En McLaren empiezan a tener más miedo que vergüenza y cada día arriesgan menos. Lo vio claro Leclerc, que aprovechó que su Ferrari calzaba neumáticos blandos para adelantar al inglés y complicarle la tarde.

Lando, con gomas medias, tardó una eternidad en regresar a la segunda posición pese al desgaste sufrido vuelta a vuelta por Leclerc. El monegasco dibujó una defensa magnífica y le aguantó durante media vida: 21 de las 56 vueltas totales. Tras la parada en el garaje, Charles recuperó la posición y amenazó con amargarle definitivamente el día al inglés. Pero este, tras otra batalla al límite, logró adelantarlo y se subió al segundo escalón del podio.

Menos tiempo, mucho menos, estuvo Carlos Sainz en pista. Tras una buena salida (9º en parrilla) en la que ganó un puesto, un exceso de ambición le liquidó en la vuelta 7, cuando quiso adelantar de mala manera a Antonelli y se lo llevó por delante.

El madrileño, con daños considerables en el Williams, tuvo que abandonar. El italiano de Mercedes descendió al sótano del pelotón, no sin antes expeler por la radio un grueso insulto contra Carlos: «¡Puto idiota!»

INCIDENTE ENTRE SAINZ Y ANTONELLI 💥



Carlos se queda fuera de la carrera ❌#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/iMTA5gRakQ — DAZN España (@DAZN_ES) October 19, 2025

Este incidente, paradojas de la F1, fue una bendición para Fernando Alonso. En otra cita para olvidar, el asturiano había perdido dos posiciones en la salida (de 10º a 12º), así que el toque entre Sainz y Antonelli le permitió recuperar el sitio. Supo mantener el tipo y sumó otro puntito que le sabe a gloria.

Arriba, en la cabeza, Verstappen vivió otra tarde de absoluto e incontestable dominio, como en los viejos tiempos. Tacita a tacita, sigue recortando puntos a los dos McLaren. Estos, y todos los de la parrilla, conocen muy bien las capacidades de un tipo que no ha ganado por casualidad cuatro campeonatos del mundo. Y no descarta embolsarse el quinto.