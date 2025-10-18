Suscribete a
fórmula 1 / gp de estados unidos

McLaren se pega dos tiros, uno en cada pie, y da alas a Verstappen

Norris y Piastri suman 0 puntos tras abandonar la carrera Sprint en una salida caótica que también eliminó a Fernando Alonso

Max gana la prueba por delante de Russell y de Carlos Sainz, que se sube de nuevo al podio

Menos novias y más carreras: las críticas de los pilotos a la Fórmula 1

Momento de la colisión entre los dos McLaren
Ángel Luis Menéndez

El lobo Verstappen aúlla cada vez más fuerte, y lo que parecía un cuento imposible empieza a ser una seria amenaza. Un Mundial que comenzó con dominio abrumador de McLaren, con la única duda de saber por cuál de los dos pilotos naranja acabaría ... apostando la escudería británica se está tiñendo progresivamente de los colores azul y rojo de Red Bull.

