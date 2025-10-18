McLaren se pega dos tiros, uno en cada pie, y da alas a Verstappen

El lobo Verstappen aúlla cada vez más fuerte, y lo que parecía un cuento imposible empieza a ser una seria amenaza. Un Mundial que comenzó con dominio abrumador de McLaren, con la única duda de saber por cuál de los dos pilotos naranja acabaría ... apostando la escudería británica se está tiñendo progresivamente de los colores azul y rojo de Red Bull.

El tetracampeón del mundo ganó este sábado la carrera Sprint del GP de Estados Unidos y, en consecuencia, sumó 8 puntos. En realidad, redujo en su totalidad, esos 8 puntos, las respectivas ventajas que le sacaban Piastri y Norris, todavía primero y segundo en la clasificación general.

UNA DE LAS SALIDAS MÁS LOCAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS 😳



Hulkenberg desencadena el efectó dominó que deja KO a Norris, Piastri y Alonso 😵#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/t3Jkdjcg48 — DAZN España (@DAZN_ES) October 18, 2025

Max aún está lejos, pero cada día menos. Porque no se da por vencido y porque McLaren se empeña en darle alas. Los miembros del equipos inglés, nerviosos en el muro y desorientados al volante de ambos bólidos, completaron en Austin un pésimo pleno de desgracias.

Esta vez la culpa fue mayoritariamente ajena. Quizás podrían haber estado más avispados, pero el culpable de lo sucedido en la salida fue Hulkenberg, que de forma inconsciente y peligrosa embistió a Piastri. Este voló, y en su trayectoria se llevó por delante a Norris ya Fernando Alonso.

Un desastre que hizo aparecer al coche de seguridad y sacó del asfalto al australiano, al inglés y al español.

El destrozo, con numerosas piezas sobre la pista, obligó al coche de seguridad a rodar durante cicno vueltas, casi un tercio de las 19 previstas. Verstappen, que partía desde la pole, evitó el tumulto inicial y completó una tarde perfecta.

Tras él, Russell y Sainz. El británico y el madrileño supieron regatear el desastroso atasco de salida, se colocaron tras el holandés y aguantaron el tirón sin mayor problema para acompañarle en el podio.