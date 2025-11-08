Suscribete a
ABC Premium

fórmula 1 / GP DE BRASIL

«¡Mamma mía!»: el susto de Fernando Alonso al ver el escalofriante accidente de Bortoleto

El piloto brasileño, pupilo del asturiano, salió milagrosamente ileso tras estrellarse a 300 km/h en la última vuelta de la carrera Esprint

Norris le mete el agua en casa a su compañero Piastri 

Estado en el que quedó el Sauber de Bortoleto tras el accidente
Estado en el que quedó el Sauber de Bortoleto tras el accidente RRSS

A. L. Menéndez

El sueño de Gabriel Bortoleto Oliveira estuvo a punto de tornarse pesadilla. El joven piloto —21 años recién cumplidos (14 de octubre)— participa por vez primera en el gran premio de Fórmula 1 que se celebra en su país, Brasil, y en su ... ciudad natal, Sao Paulo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app