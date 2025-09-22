Suscribete a
fórmula 1 / gp de azerbaiyán

Sainz entra en la historia de la F1 y come en la mesa del legendario Alain Prost

El piloto español y el tetracampeón mundial francés son los únicos que han hecho podio con Ferrari, McLaren y Williams

Revolución en Bakú: Carlos Sainz asalta el podio y Verstappen suma otra victoria

Sainz, en el podio de Bakú
Sainz, en el podio de Bakú efe

A. L. Menéndez

Carlos Sainz, segundo en la parrilla de salida del GP de Azerbaiyán, acabó tercero. Es su 28º podio en Fórmula 1 y la primera vez que se sube al cajón vestido con los colores del equipo Williams. Carlos lo festejó como pocas veces. «Es el mejor (podio) de mi carrera», gritó a los cuatro vientos por la radio de su coche apenas había cruzado la meta.

Lo que el madrileño no sabía, o quizás sí, es que acababa de entrar en la historia de uno de los deportes más populares y universales. Desde ayer comparte marca con una leyenda, Alain Prost. El tetracampeón del mundo francés y Sainz son los únicos que tras un gran premio han logrado subirse al cajón de los mejores como pilotos de tres escuderías legendarias de la F1: Ferrari, McLaren y Williams.

Un éxito así hay que celebrarlo como corresponde, así que antes, durante y después de la entrega de premios, Sainz y Williams acapararon el protagonismo del entusiasmo: «No puedo describir lo contento que estoy, lo bien que se siente. Es mejor que el primer podio de mi carrera. Hemos estado luchando duro todo el año y hoy hemos demostrado que cuando tenemos la velocidad que hemos tenido todo el año y todo sale bien, podemos hacer cosas increíbles juntos».

Para el piloto madrileño, el tercer puesto fue mucho más que una alegría deportiva: «Hasta ahora habíamos sufrido incidentes y mala suerte que nos habían impedido convertir el buen ritmo que teníamos en resultados. Ha sido muy duro para mis ingenieros, y para mí a nivel mental, pero ahora entiendo por qué ha sucedido. El primer podio tenía que llegar así. Así es la vida, la vida a veces te trae esos malos momentos para darte un buen momento, y este se siente mucho mejor de lo que podía esperar».

«Es una lección de vida: hay que seguir creyendo, hay que confiar en ti mismo, en tu equipo, en la gente de tu alrededor, en tus procedimientos, en todo lo que haces, porque tarde o temprano da sus resultados», concluyó Carlos.

