Fórmula 1 - gran premio de singapur

Pole para Russell y Verstappen pone de los nervios a McLaren

Mundial de F1 - clasificación

El neerlandés, que ha ganado las dos últimas carreras, supera claramente a Piastri (3º) y a Norris (5º)

Alonso alcanza la Q3 y partirá décimo. Carlos Sainz se tiene que conformar con la 13ª plaza en parrilla

De la F1 al Rally Raid: Carlos Sainz Jr. prueba el Ford Raptor con su padre

George Russell celebra su pole en Marina Bay
Sergi Font

Max Vertsappen tendrá una nueva oportunidad para seguir recortando puntos a Piastri y Norris tras la clasificación en Marina Bay. El neerlandés, que ha ganado las dos últimas carreras, le peleó la pole a George Russell y saldrá en primera línea, en un ... circuito en el que adelantar es algo más que complicado. Nervios en McLaren, que a falta de seis carreras está viendo como Red Bull le está comiendo la distancia. Oscar Piastri solo pudo ser tercero y Lando Norris, quinto. Un triunfo de Verstappen puede abrir una nueva dimensión en el campeonato. Fernando Alonso alcanzó la Q3 y saldrá décimo, en posición de puntos, mientras que Carlos Sainz no pasó el último corte y ocupará la 13ª posición en la parrilla.

