Pole para Russell y Verstappen pone de los nervios a McLaren

Max Vertsappen tendrá una nueva oportunidad para seguir recortando puntos a Piastri y Norris tras la clasificación en Marina Bay. El neerlandés, que ha ganado las dos últimas carreras, le peleó la pole a George Russell y saldrá en primera línea, en un ... circuito en el que adelantar es algo más que complicado. Nervios en McLaren, que a falta de seis carreras está viendo como Red Bull le está comiendo la distancia. Oscar Piastri solo pudo ser tercero y Lando Norris, quinto. Un triunfo de Verstappen puede abrir una nueva dimensión en el campeonato. Fernando Alonso alcanzó la Q3 y saldrá décimo, en posición de puntos, mientras que Carlos Sainz no pasó el último corte y ocupará la 13ª posición en la parrilla.

El rival a batir era Max Verstappen, que fue el más rápido en la última sesión de entrenamientos libres. El campeón del mundo mandó un aviso a McLaren, a quienes buscará derrotar por tercera carrera consecutiva tras Italia y Azerbayán. Oscar Piastri (2º) y George Russell (3º) iban a tratar de revertir la situación y hacerse con la pole. Carlos Sainz (6º) había demostrado que tenía el ritmo necesario para entrar a la Q3 y pelear por los puntos. Sin embargo, Fernando Alonso (15º) no pudo igualar el ritmo que demostró tener en el primer día del fin de semana y su objetivo parece ser el de afianzarse en la Q2. «A ver si podemos entrar en la Q3 y los puntos. Vamos a intentar afinar la configuración, aunque todavía no estoy contento con el eje delantero. Todavía tengo algo de subviraje, algo que trabajar en esta noche, pero un buen comienzo a ver qué podemos hacer», explicaba Alonso antes de la clasificación.

Comenzaba la Q1 y Verstappen era el primer en anotar una vuelta rápida. se colocaba el neerlandés en primer puesto. Le seguían los Ferrari (Hamilton y Leclerc), con Sainz y alonso en la zona media. Hadjar meoraba el tiempo del Red Bull y lideraba la clasificación con los dos McLaren lejos de los puestos de cabeza. A falta de cinco minutos Norris bajaba seis décimas el tiempo del francés del Racing Bulls. Tsunoda en zona de eliminación, superando solo a Antonelli, que no había marcado tiempo. Parada y salida con blandos de todos los pilotos para rebajar el crono. Al final el más rápido fueHamilton con Sainz en 11º posición y Alonso en la 14º. Eliminados: Bortoleto (Sauber), Stroll (Aston Martin), Colapinto (Alpine), Ocon (Haas) y Gasly (Alpine).

Gran vuelta de Fernando Alonso para iniciar la Q2. Le valía para ponerse tercero de forma momentánea y a falta aun de diez minutos para que acabara la sesión. De nuevo Verstappen parecía el más fuerte. Sainz sexto y los dos Ferrari en zona de ko y los McLaren tras el líder de Red Bull. Pasaban los segundos y se iban alternando las posiciones entre los pilotos. Mejoraban notablemente los Mercedes. Sufría Sainz y mejoraba sus tiempos Alonso. Al final que daba eliminado el madrileño y pasaba a la Q3 el asturiano (9º). El más rápido Russell y eliminados: Hulkenberg (Sauber), Albon (Williams), Sainz (Williams), Lawson (Racing Bulls) y Tsunoda (Red Bull).

Piastri se metió entre los dos Mercedes pero Verstappen le aguó la fiesta colocándose por detrás de Russell, pole momentánea. Alonso no pasaba del décimo puesto pero ya estaba contento. Quedaba un intento para que los McLaren pudieran hacerse con una pole en Singapur. Norris, quinto, no estaba nada contento. Y mucho menos al final después de no poder superar su crono en su último intento. Russell tampoco mejoraba su tiempo y esperaba al tiempo de Verstappen, que abortó su último intento y permitió que el británico lograr la pole. Al final, Fernando, décimo.