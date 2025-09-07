Carrera F1 GP Italia, en directo: última hora, resultado, ganador y posición de Carlos Sainz y Fernando Alonso hoy

Esta funcionalidad es sólo para registrados

16:01 Vuelta 41. ¡CHOQUE ENTRE SAINZ Y BEARMAN! Golpe muy duro entre ambos coches. Siguen en pista, pero estoy seguro de que podría haber problemas de ahora en adelante para ambos en sus coches. Le cogió la derecha Carlos y Bearman no le dejó espacio.

15:59 Vuelta 40. Si hubiera Safety Car, Norris saldría por delante de Verstappen Siguen esperando los McLaren a que ocurra.

15:59 Vuelta 39. Hamilton para y monta los duros Vuelve a pista por delante de Kimi Antonelli, en la novena posición.

15:57 Vuelta 39. ¡Parada de Max Verstappen! El líder de la carrera monta el neumático duro y vuelve a pista por delante de Lewis Hamilton, que aguanta en pista junto a los dos McLaren, quienes buscan un coche de seguridad.

15:56 Vuelta 37. Vuelta rápida de carrera de Charles Leclerc Sigue apretando el monegasco.

15:55 Vuelta 36. Le pregunta el equipo de McLaren a Norris: «¿Que opinas del neumático blando?» Responde Norris: «Hagamos lo contrario que el coche de delante, así tenemos opciones».

15:53 Vuelta 36. Lando Norris le ha recortado dos décimas a Max Verstappen Está a 5.3 del neerlandés de Red Bull.

15:53 Vuelta 35. Leclerc a su equipo por radio «Si no teníamos ninguna amenaza, ¿por qué paramos ahora?» No entiende la estrategia el monegasco.

15:51 Vuelta 34. Parada de Leclerc Sale por delante de Ocon y por detrás de Albon.

15:50 Vuelta 33. Parada de Hadjar Sale por detrás de Sainz y por delante de Tsunoda.

15:49 Vuelta 32. Los cuatro de arriba no paran Ni Max Verstappen ni los McLaren ni Charles Leclerc se han deshecho de los neumáticos medios.

15:48 El momento en el que le falló la suspensión a Alonso

15:47 Vuelta 31. Parada de Carlos Sainz El madrileño realiza su primer pit-stop y monta el juego de neumáticos duros. Vuelve a la pista por detrás de Ollie Bearman y Gabriel Bortoleto.

15:47 Vuelta 31. Valoran en Red Bull si parar o no a Verstappen Mientras, sigue dejando a más de seis segundos a Norris.

15:45 La retirada de Alonso...

15:44 Vuelta 29. Para Antonelli también Ya lo han hecho los dos Mercedes. El italiano salió delante de Bortoleto.

15:43 Vuelta 29. Le dicen a Norris de seguir para ir a blandos Ojo al cambio de estrategia de McLaren. No era lo previsto.

15:42 Vuelta 28. Parada de Russell El primero de los de arriba. Parada muy rápida. Sale delante de Colapinto.

15:42 Vuelta 27. Sainz ha tenido que dejar pasar a Albon Está Albon octavo y Sainz noveno, pero sin haber parado.

15:41 Vuelta 27. Se investiga la sanción anotada a Carlos Sainz A ver que le cae al madrileño.

15:40 Vuelta 26. Sauber explica el abandono de Hulkenberg antes de empezar la carrera: «Lamentablemente, el equipo detectó un problema técnico en el coche de Nico. El problema, relacionado con el sistema hidráulico, no se pudo solucionar, por lo que tuvimos que retirar el coche. Investigaremos el problema después de la carrera para evaluar a fondo la situación y las causas del fallo».

15:39 Vuelta 26. ¡SE RETIRA FERNANDO ALONSO! Decía el asturiano por radio: «Fallo en la suspensión. Es increíble...».

15:38 Vuelta 25. Le dicen a Sainz que en la curva cuatro mantenga la línea Dice el madrileño que no está de acuerdo, que hay mucho que ganar.

15:37 Vuelta 24. Bortoleto adelanta a Lawson Se pone a menos de un segundo de Alonso.

15:36 Vuelta 23. Verstappen pone a Norris a seis segundos Piastri se acerca a Norris. La degradación está siendo bastante baja en esta carrera.

15:36 Vuelta 23. Es una mala parada de Sauber sin duda Gabriel Bortoleto ha cedido la posición con su 'maestro', aunque Fernando Alonso buscaba seguir por detrás del brasileño para beneficiarse de su DRS. Eso sí, ahora tiene aire limpio.

15:35 Vuelta 21. Gasly ha tocado la grava en su persecución a Colapinto Lo hizo antes también, en la misma curva, Norris. Se ha llenado de grava.

15:33 Vuelta 21. Entran Alonso y Bortoleto Quiere seguir el asturiano con el DRS de Bortoleto.

15:32 Vuelta 19. Brillante Alonso sin perder el DRS de Bortoleto Parada de Yuki Tsunoda, que tenía ya problemas de gomas. También paró Bearman.

15:30 Vuelta 19. Se anota un posible incidente de Carlos Sainz Se salió y no siguió la ruta establecida por dirección de carrera para volver a pista.

15:29 Vuelta 18. Antonelli adelanta a Tsunoda en el tren de DRS provocado por Bortoleto Todos han aumentado el ritmo porque se acerca la ventana de parada e intentar salvar el enorme tren de DRS que comanda Gabriel Bortoleto.

15:28 Vuelta 16. Lando Norris y Max Verstappen calcan el tiempo Oscar Piastri vuelve a ceder otras tres décimas.

15:25 La sanción a Ocon por forzar a Stroll

15:25 Vuelta 15. Russell no puede con Leclerc El monegasco le está aguantando a las mil maravillas.

15:24 Vuelta 15. Alonso sigue en zona de DRS con Bortoleto Se encuentra en la 8ª aún, por el momento.

15:23 Vuelta 13. Lando Norris sigue cediendo tiempo progresivamente Otra vuelta rápida del neerlandés. Ya lleva cuatro seguidas. Está Norris a cuatro ya.

15:20 Vuelta 11. Max Verstappen vuelve a hacer una vuelta rápida de carrera Es la segunda ya... Va como un tiro el piloto de Red Bull. Ya ha dejado a Norris a más de 3.5.

15:19 Vuelta 10. La primera parada de la carrera la ha hecho Lawson Es el único que salió con blandos.

15:18 Vuelta 10. Cinco segundos de sanción para Ocon Por forzar a Lance Stroll.

15:18 Vuelta 10. George Russell sigue pegado a Leclerc No puede pasarle por ahora.

15:17 Vuelta 8. George Russell está muy cerca de Charles Leclerc El DRS parece que no es suficiente para compensar el extra de velocidad que tiene el coche rojo.

15:16 Vuelta 6. Lando Norris ha cedido ya dos segundos con Max Verstappen Se escapa el piloto neerlandés.

15:12 Vuelta 5. Leclerc deja pasar a Piastri y se libra, por ahora, de la sanción La FIA no ha anotado nada por ahora.

15:12 Vuelta 5. Hamilton adelanta a Alonso George Russell completa el Top-5 por delante de Gabriel Bortoleto y Lewis Hamilton, que acaba de adelantar a Fernando Alonso.

15:10 Vuelta 4. Cuidado con el monegasco de Ferrari Leclerc, presionado por Piastri, se ha saltado la primera variante.

15:10 Vuelta 4. ¡VERSTAPPEN ADELANTA A NORRIS! Que adelantamiento más limpio por fuera del de Red Bull, que, esta vez, adelanto de manera más que legal al británico papaya.

15:09 Vuelta 3. Alonso adelanta una posición El asturiano ya es séptimo, y tiene detrás a Hamilton, que ganó dos posiciones. Sainz ganó una y es 12º y Colapinto sigue como salía, 17º.

15:08 Vuelta 2. Devuelve la posición Verstappen a Norris Sigue intentándolo aun así el alemán, que ve como el británico se empieza a escapar.

15:07 Vuelta 2. ¡Y Leclerc adelanta a Piastri! Aunque aguantó el australiano y se la devolvió bien. Ahora va a por Verstappen.

15:07 Vuelta 1. ¡Lio entre Verstappen y Norris! Verstappen salió mejor que Norris, que no se arrugó en la chicane y el holandés tuvo que saltarse la curva.

15:06 ¡EMPIEZA EL GRAN PREMIO DE ITALIA!

15:04 Hulkenberg se retira Algo ha pasado con su coche. Esto hace que Sainz adelante un posición, colocándose 12º.

15:02 369.041 aficionados Récord absoluto en cualquier evento deportivo en el país.

15:02 ¡Empieza la vuelta de formación! Ya calientan los neumáticos los pilotos.

15:01 Mucho calor en Monza La temperatura ambiente supera ampliamente los 26º, mientras que el asfalto roza ya los 46º. El viento sopla con bastante fuerza en el trazado, donde no se espera que caiga lluvia.

14:59 Estos son los neumáticos elegidos: La gran mayoría de pilotos opta por empezar la carrera con el neumático medio, entre ellos los 13 primeros y Franco Colapinto. Hay cinco pilotos que escogen el compuesto duro: Alex Albon, Esteban Ocon, Lance Stroll, Pierre Gasly e Isack Hadjar. Solo Liam Lawson se arriesga con el blando.

14:51 ¡Pelos de punta con el himno y la bandera italiana en el cielo! Ya quedan menos de 10 minutos para el comienzo de la carrera.

14:51 Alonso: «Ayer fue un poco mejor de lo esperado, no esperábamos estar en Q3» «Tenemos una buena posición de salida hoy. Va a ser complicado estar en los puntos, pero hay que intentarlo. El viernes no tuvimos ritmo y en teoría no tendríamos que tenerlo hoy».

14:50 Posible sanción a Alonso y Stroll anotado por la FIA

14:43 Solo 18 coches en parrilla Tanto Pierre Gasly como Isack Hadjar, que no pasaron de la Q1, han cambiado sus respectivas unidades de potencia y saldrán desde el pit-lane. Por lo tanto, solo habrá 18 coches en parrilla.

14:42 Las posibles estrategias de las escuderías

14:40 El mensaje que le dieron a Hamilton: «No olvides quien eres»

14:39 Otra carrera fatídica de Hamilton El británico acumula una sanción de cinco posiciones en parrilla por infringir banderas amarillas en las vueltas de instalación a parrilla en Zandvoort. Partirá desde la décima posición.

14:32 Leclerc es la última esperanza de Ferrari Charles Leclerc sale desde la cuarta plaza, misma posición desde la que ganó el año pasado, aunque tendrá complicado superar a unos McLaren que parecen imbatibles en carrera. Hamilton saldrá 10º.

14:31 Norris saldrá por delante de Piastri El australiano llega a Monza con 309 puntos en su casillero, 34 más que el británico (275). Pase lo que pase, Piastri se irá a Bakú dentro de dos semanas como líder de la general.

14:30 Se prepara el poleman...

14:29 Esta es la parrilla de salida de hoy Alonso saldrá octavo, gracias a la sanción a Hamilton. Sainz es 13º.

14:28 Max Verstappen deja atrás a Ferrari Llega la decimosexta carrera de la temporada 2025 y lo hace en uno de los trazados más emblemáticos de todo el calendario. Eso sí, la casa de Ferrari ayer no la conquistaron ninguno de los pilotos de la Scuderia, sino Max Verstappen.