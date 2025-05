Carrera F1 GP Emilia Romagna, en directo: última hora del ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Emilia Romagna en Italia de Fórmula 1, resultado, ganador y posiciones de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy.

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}