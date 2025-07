Carrera F1 GP Bélgica en directo: última hora del ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en el circuito de Spa, el resultado, ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy.

El siete veces campeón del mundo no ha podido pasar de Q1 en ninguna de las clasificaciones.

Aunque se espera más lluvia en el desarrollo de la carrera, los equipos no saben que esperar ni que estrategia plantear en uno de los fines de semana más acontecidos del calendario.

«Estamos esperando un fuerte frente y viene otro después. Tenemos bastante carga pensando en estas condiciones, pero no somos los únicos».

La situación no mejora por ahora en pista.

De momento, los comisarios no han comunicado ningún cambio en el procedimiento de salida.

«La cantidad de agua en la pista no está tan mal».

Si tras ello no viene otro frente de precipitaciones, habrá que esperar a que la pista se seque algo para poder tomar la salida.

Se espera que no se detenga la lluvia hasta las 16:00 hora peninsular.