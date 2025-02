F1 GP Australia, en directo: última hora de la carrera y resultados de Alonso y Sainz hoy

Fernando Alonso volvió a subirse al podio en el Gran Premio de Australia. El español de Aston Martin quedó tercero por tercera vez consecutiva en una carrera loca llena de interrupciones que terminó ganando Verstappen. Sainz, que había quedado cuarto, fue relegado a la 12ª plaza por un incidente con Alonso.

"Veo a Alonso muy rápido. No sé si estos neumáticos me van a aguantar"

El asturiano, tercero, intenta gestionar los neumáticos para no perder de vista a Hamilton, pero ahora tiene que mirar también por el retrovisor porque Sainz viene rápido.

El mexicano no gestiona nada porque nada tiene que perder. Ya es 7º y sigue tirando a tope.

De momento, el asturiano es de los pocos pilotos que no se ha bajado del coche

La carrera se relazará tras el coche de seguridad y, tras completar una vuelta, finalizará. Es decir, no habrá competición ni riesgos. Por tanto, el ganador será Verstappen . Y Hamilton y Alonso completarán el podio.

A falta de contabilizar la sanción de Sainz, última vuelta para (en este orde: Verstappen, Hamilton, Alonso, Sainz, Stroll, Pérez, Norris, Hulkenberg, Piastri, Zhou, Tsunoda y Bottas. No han salido los dos Alpine, Gasly y Ocon, ni Sargeant ni De Vries. Sólo acabarán doce coches.

"No esperaba acabar segundo. Es increíble, estoy muy contento por ello. Todavía no me siento conectado con el coche, pero trabajo todo lo que puedo. Es un proyecto largo y es increíble estar luchando con los Aston Martin"

"Hemos salido muy mal, he tenido cuidado porque yo tenía mucho que perder. Después de eso, se veía que el ritmo era rápido. No entiendo la segunda bandera roja. Hemos ganado, que es lo importante"

Verstappen estaba mal colocado en la parrilla de salida. No hay noticias de investigación alguna al respecto, pero Ocon y Alonso fueron sancionados por eso en Baréin y Arabia Saudí...

Y recuerden (aplicable a cada carrera, al Mundial… y en todos los órdenes de la vida): esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Hasta la próxima.

El neerlandés de Red Bull, ganador de la carrera, estaba adelantado en su posición de parrilla, pero no se le ha investigado.