GP de Abu Dabi de F1: horarios, canal de televisión y dónde ver online a Fernando Alonso, Carlos Sainz y la pelea final por el título

El domingo 7 de diciembre el Mundial de Fórmula 1 2025 conocerá a su vencedor. El circuito de Yas Marina, escenario del Gran Premio de Abu Dabi, pondrá el broche a una emocionante temporada que llega a su última cita con tres pilotos ... con opciones de título: Lando Norris y Oscar Piastri, de McLaren, y Max Verstappen, de Red Bull.

La controvertida gestión de la escudería británica, dominante durante buena parte del año, ha propiciado que el piloto neerlandés llegue a la última carrera del curso con opciones de sumar su quinto campeonato. La última vez que el Mundial se decidió en la última prueba fue hace ya cuatro años, en 2021, cuando precisamente el de Red Bull se impuso a Lewis Hamilton en una polémica carrera.

Ya no habrá más margen para los errores de conducción o de estrategia durante las 58 vueltas que los pilotos deberán dar al circuito de Yas Marina. El británico Lando Norris es el mejor colocado en la clasificación con 408 puntos, pero con muy poco margen frente a Verstappen (396) y su compañero en McLaren Oscar Piastri (392). La diferencia de apenas 16 puntos entre ellos promete un Gran Premio de emociones fuertes.

Si 2021 fue el último año en el que el Mundial se decidió en la última carrera, para encontrar la anterior pugna por el título entre tres o más pilotos hay que remontarse a 2010. Entonces la diferencia entre un Fernando Alonso piloto de Ferrari y líder del campeonato y Lewis Hamilton (McLaren), cuarto clasificado, era de 24 puntos. Y de por medio estaban también Mark Webber y Sebastian Vettel, compañeros en Red Bull, a 8 y 15 puntos del español, respectivamente.

Pese a partir desde la tercera plaza, a Alonso le acabó condenando la estrategia de Ferrari de marcar a Webber. Un férreo Vitaly Petrov se interpuso en su camino y en el del australiano, evitándoles adelantar, y dejó el camino abierto a Sebastian Vettel para que el alemán se convirtiera en el campeón del mundo más joven de la F1, con 23 años, 4 meses y 11 días.

¿A qué hora es el Gran Premio de Abu Dabi de F1?

La acción en la última prueba de la temporada de Fórmula 1 comenzará el viernes 5 de diciembre con los entrenamientos libres, que abrirán un emocionante fin de semana que finalizará con la proclamación del nuevo campeón mundial el domingo 7 en Yas Marina.

Viernes, 5 de diciembre 10.30h - Entrenamientos libres 1

14.00h - Entrenamientos libres 2

Sábado, 6 de diciembre 11.30h - Entrenamientos libres 3

15.00h - Clasificación

Domingo, 7 de diciembre 14.00h - Carrera

¿Dónde ver el GP de Abu Dabi en directo?

Como el resto de Grandes Premios de la temporada 2025 de Fórmula 1, la cita en el circuito de Yas Marina se podrá ver en directo por televisión en España a través de DAZN y Movistar Plus.

Por supuesto, la decisiva carrera de Abu Dabi podrá seguirse a través de la web de ABC, donde los lectores podrán encontrar la más detallada crónica una vez que los monoplazas vean la bandera de cuadros.