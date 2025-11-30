Suscribete a
Fórmula 1 - Gran Premio de Qatar

McLaren condena a Norris, que se jugará el Mundial en Abu Dabi con Verstappen y Piastri

Mundial de F1 - carrera

El neerlandés ya es segundo y se coloca a 12 puntos del líder. El australiano fue segundo en Lusail y Carlos Sainz completó el podio

Lando Norris realiza una de las paradas en carrera
Sergi Font

Una mala decisión de McLaren a principio de carrera puso el Mundial patas arriba. La escudería de Woking decidió mantener a Lando Norris y a Oscar Piastri en pista tras un accidente en la séptima vuelta, con el coche de seguridad en pista. ... El resto de pilotos entraron en boxes y Max Verstappen fue el gran beneficiado, que le da un enorme bocado a la ventaja que le tenía Norris. El neerlandés ganó la carrera, seguido por Piastri y Carlos Sainz. Norris solo pudo ser cuarto, desechando su primera bola de partido para decir un Mundial que tendrá campeón en Abu Dabi. Norris llegará a Yas Marina como líder y como favorito para coronarse pero notando el aliento en el cogote. Verstappen ya es segundo a 12 puntos y Piastri, tercero a 16 puntos. El británico necesita ser tercero en Abu Dabi, como mínimo, para poder ser campeón, independientemente de lo que hagan sus rivales.

