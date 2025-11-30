McLaren condena a Norris, que se jugará el Mundial en Abu Dabi con Verstappen y Piastri

Una mala decisión de McLaren a principio de carrera puso el Mundial patas arriba. La escudería de Woking decidió mantener a Lando Norris y a Oscar Piastri en pista tras un accidente en la séptima vuelta, con el coche de seguridad en pista. ... El resto de pilotos entraron en boxes y Max Verstappen fue el gran beneficiado, que le da un enorme bocado a la ventaja que le tenía Norris. El neerlandés ganó la carrera, seguido por Piastri y Carlos Sainz. Norris solo pudo ser cuarto, desechando su primera bola de partido para decir un Mundial que tendrá campeón en Abu Dabi. Norris llegará a Yas Marina como líder y como favorito para coronarse pero notando el aliento en el cogote. Verstappen ya es segundo a 12 puntos y Piastri, tercero a 16 puntos. El británico necesita ser tercero en Abu Dabi, como mínimo, para poder ser campeón, independientemente de lo que hagan sus rivales.

Oscar Piastri trataba de poner contra las cuerdas a Lando Norris, apurando todas sus opciones. El australiano salía desde la pole tras un fin de semana perfecto en el que había dominado todas las sesiones y había ganado la carrera al esprint. A 22 puntos de su compañero de box, no podía permitirse un tropiezo y menos teniendo en cuenta que Norris partía inmediatamente detrás en la parrilla. Y Max Vestappen al acecho, con pocas opciones pero tercero en la salida y esperando un error con el que morder la yugular de sus rivales. Tanto el asutraliano como el neerlandés necesitaban acabar por delante del británico para llegar a Abu Dabi con opciones reales de pelear el campeonato. Carlos Sainz partía séptimo y Fernando Alonso, octavo.

Todos con neumáticos medios, excepto Hulkenberg y Hamilton con blandos y Colapinto con duros. Mantuvo Piastri la primera posición y Verstappen adelantó con pasmosa facilidad a Norris, que se quedaba tercero. El británico conducía con la calculadora en la mano y tratando de no quedar fuera de la carrera. Sainz y Alonso ganaban posiciones y se colocaban por detrás de Antonelli, que pilotaba cuarto. En un circuito en el que adelantar es muy complicado, las opciones pasaban por la estrategia y la degradación de los neumáticos. ¿Atacar y arriesgarse a perder goma o quedarse detrás y cuidar los neumáticos? Era la pregunta que rondaba en la cabeza de Verstappen, segundo tras Piastri.

Safetycar en la vuelta siete tras un accidente de Hulkenberg al tocarse con Gasly. El Sauber se quedó varado en la pista tras impactar contra el muro. El francés de Haas pinchó y fue sancionado. Norris y Piastri no entraban a boxes a cambiar neumáticos. McLaren, lo únicos que decidieron seguir en pista a pesar de estar en ventaja. Verstappen salía virtualmente cuarto, tras Ocon, pero el galo acababa último tras el castigo por el toque con Hulkenberg. McLaren, con su decisión había dejado la carrera en manos del azar, ya que si no había ningún incidente más estaban obligados a parar en la vuelta 25. Norris y Piastri, obligados a tirar muy fuerte y posibilidad de meterse en tráfico tras su parada. Piastri fue el primer en entrar y salió quinto, por delante de Alonso. Parada de 3.1 y aire limpio por delante. El siguiente era Norris, que debía realizar una excelente parada para evitar que le pasaran muchos coches. También fue una buena parada y por un pelo logró mantener la segunda plaza real, aunque su puesto era el quinto por detrás de Piastri, a la espera que pararan todos lo que iban por delante.

Vuelta 32. Fueron llamando a todos para cambiar ruedas, excepto los McLaren. Verstappen, tercero, se convertía en el favorito para ganar la carrera. Lideraba Piastri, seguido por Norris. Carlos Sainz, cuarto, peleaba por entrar en el podio. Alonso, se mantenía en séptima posición. Con la entrada en boxes en su segunda parada, Norris salía quinto, por detrás de Antonelli y Piastri, segundo por detrás de Verstappen, líder de la carrera. Sainz era tercero. El Mundial se decidirá en Abu Dabi. A Norris le basta con ser tercero para ser campeón, aunque las opciones son variadas pero tanto Verstappen como Piastri tienen opciones de ganar.