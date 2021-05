Fórmula 1 Raikkonen: «Pilotas mejor después de haberlo pasado bien» El piloto finlandés conversa con ABC sobre su trayectoria de veinte años en la Fórmula 1

Lo que más detesta Kimi Raikkonen (Espoo, Finlandia; 1979) de la Fórmula 1 es tener que lidiar con la prensa. Lo ha manifestado en multitud de ocasiones y no disimula su desagrado cuando tiene que atender a un periodista. A su encuentro por videollamada con ABC se presenta cuando ya ha transcurrido la mitad del tiempo acordado y en los primeros instantes se distrae con algo que está fuera de cámara. Por si hubiera alguna duda, cuando se le pregunta dónde encuentra la motivación para seguir después de tantos años, Raikkonen clava su vista en la cámara, y dice: «Sigo disfrutando de conducir, no tanto del resto».

El piloto finlandés es el más veterano de la parrilla. Lleva veinte años en la F1, ha pasado por cinco escuderías distintas y es el último campeón que tuvo Ferrari. Su figura es una de las más controvertidas, amado por unos y detestado por otros. Sus maneras, alejadas en ocasiones de lo políticamente correcto, despiertan recelos y simpatías entre los aficionados. En cambio, sí que hay unanimidad cuando se habla de su dilatada trayectoria a los mandos de un monoplaza. Forma parte de F1 actual como formaba parte de la de principios de siglo. Un deporte que ha cambiado mucho, aunque él no lo haya hecho tanto: «Estoy seguro de que la sensación es diferente cuando tienes veinte años que cuando tienes cuarenta. Aunque todos cambian con el tiempo, personalmente, no creo haber cambiado».

Raikkonen, que ahora corre para Alfa Romeo, opina también sobre el momento actual de la F1, sin desaprovechar, claro, volver a insistir en lo poco que le gusta hacer entrevistas: «Ahora hay mucha menos gente en general. A veces hay más y otras no tanto, pero creo que por lo menos, en los últimos cinco o seis años, siempre ha sido la misma gente diciendo las mismas cosas, haciendo las mismas preguntas y teniendo las mismas respuestas. Es bastante simple, y no es la razón por la que estoy aquí, pero siempre ha sido parte de este deporte».

Fuera del Gran Circo

Su carrera tuvo un paréntesis en 2009 cuando anunció que dejaba la F1 para probar otro tipo de competiciones. Preguntado sobre si fue esa parte que tanto le disgusta la que le hizo cambiar de aires, responde: «No, la verdad. Quiero decir, hay muchas razones, pero lo cierto es que solo quería hacer algo diferente y, obviamente, mi contrato había terminado un año antes así que tenía varias opciones que barajar y vi algunas oportunidades. También es verdad que después de todo lo que había pasado, llegados a ese punto, estoy seguro de que hay muchas opiniones sobre aquello».

Luego, al recordar esa etapa alejado del Gran Circo, y preguntado sobre si extrajo algún aprendizaje que aplicó en su vuelta, dice: «Creo que cualquier cosa que hagas siempre será de utilidad. Lo que sí que vi diferente es la manera en la que conducen y que definitivamente son más relajados. Disfruté mucho en los Estados Unidos, sobre todo por la manera en la que manejan las cosas allí y la normativa de las carreras. Son deportes completamente diferentes, sobre todo los rallys».

En una biografía publicada en 2018, Raikkonen confesó su predilección por la bebida y la fiesta, lo que, según él, le ayudó a competir mejor. El libro decía lo siguiente: «Hay muchas teorías que lo demuestran, pilotas mejor después de habértelo pasado bien. Para los demás, quizá suene un poco raro, pero para mí antes era normal». Preguntado al respecto, suelta la primera sonrisa de la entrevista y parece sentirse, al fin, algo más cómodo: «La gente dice que es algo malo y seguramente no sea muy bueno si es demasiado a menudo, pero siempre que no pienses en conducir, puedes hacerlo. Bueno, con cuidado y eso. Cuando estás en una carrera no te preocupas por si la gente te va a criticar. A mí me gusta salir y pasármelo bien. En cierta manera te concentras más en las cosas después de hacerlo, ya que tienes que asegurarte de no cagarla después. A mí funcionó muchas veces de esa manera, pero no estoy diciendo que no haya otras maneras. Depende de ti encontrar la forma que mejor te funcione. Cada uno tiene sus métodos».

Para terminar, una última pregunta sobre su apodo, ‘Iceman’, traducido como ‘hombre de hielo’. Se lo puso Ron Dennis, su antiguo jefe en McLaren, por lo mucho que le desesperaba las rutinas de su piloto. «Honestamente, hace tanto tiempo que me llaman así que ya no me importa, no me ha afectado. Estoy seguro de que cada uno es diferente en casa y en el trabajo». En ese momento, de nuevo, se distrae con algo y justo se termina la entrevista. Y entonces, Raikkonen vuelve a sonreír.