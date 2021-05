Fórmula 1 Giovinazzi: «Ojalá tenga una carrera tan larga como la de Kimi» El italiano confiesa a ABC que se suele escapar al sur de su país para desconectar de la F1

Carlos Tristán González Actualizado: 09/05/2021 01:50h

Antonio Giovinazzi (Martina Franca, Italia; 1993) es el compañero de equipo de Kimi Raikkonen en Alfa Romeo y todo un manantial de palabras comparado con el finlandés. Afronta su quinta temporada en la Fórmula 1, competición con la que soñaba de pequeño y sigue soñando a día de hoy. A pesar del incidente de la última carrera con el nórdico, cuando este le arrolló en pista, se percibe una buena relación entre ambos, e incluso cierta admiración del italiano hacia el campeón del mundo. Ya en su primera respuesta remarca su trayectoria: «En este momento estoy centrado en hacerlo lo mejor posible en Alfa Romeo y ojalá pueda tener una carrera larga en la F1. Estaría bien una como la de Kimi, que lleva veinte años, ese es un gran objetivo. Me gustaría estar el máximo tiempo posible y luego ya se verá», cuenta a ABC.

Aunque la temporada no ha empezado del todo bien para la escudería, el italiano asegura estar convencido de que los resultados acabarán llegando. «Tenemos que ir mejorando, estamos cerca. Hay que seguir reduciendo las diferencias en las próximas carreras e ir consiguiendo puntos».

Lo que parece más improbable es que siga los pasos de Raikkonen y pruebe en otras categorías en el corto plazo. «Creo que ahora mismo estoy en la mejor categoría de motor del mundo, es la mejor competición. Además, como dijo una vez Fernando (Alonso), que ha probado varias competiciones distintas y las ha disfrutado, la F1 es la F1. No sé, ya veremos en el futuro...».

De momento, el futuro cercano es el Gran Premio de España, cita de este domingo para la cual confía en asomarse a la zona de puntos, la misma por la que peleará Fernando Alonso, sobre el que tiene buenas palabras: «Es genial tener de vuelta a Fernando, a todo un campeón como él. Le deseo lo mejor en su Gran Premio». Mirando un poco más adelante, habla de las normas que prometen igualar la competición a partir de la temporada que viene: «Creo que ahora mismo la competición está muy reñida, pero si el cambio de reglas significa que los coches pueden estar más igualados, mejor. Esto podría añadir más diversión y la gente lo disfrutaría más».

Para terminar, Giovinazzi pone en valor lo aprendido con el paso del tiempo cuando se refiere a todo lo que rodea a este deporte: «Recuerdo que en mi primera temporada en la F1, en mis primeras carreras, estaba muy nervioso. Ahora, especialmente por culpa del Covid, no hay tanta gente fuera, te centras más en la conducción, y aunque las entrevistas siguen ahí, no son tantas…». Lo que peor lleva, en cambio, son las rutinas que le obligan a pasar tanto tiempo lejos de casa: «Es difícil, claro, pero es parte del juego. Sabemos que pasamos mucho tiempo fuera, viajando, entrenando, en las carreras, pero honestamente lleva siendo así desde que era muy joven, desde que tenía trece o catorce años. Así es nuestra vida. Siempre que puedo me escapo al sur de Italia, a mi casa, y paso tiempo con ellos. No es muy a menudo, pero es algo». Es allí donde, rodeado de los suyos, practica sus dos otras pasiones. «La bicicleta me encanta y el tenis me divierte mucho».