Europa arranca a lo grande con un Jon Rahm estelar

Un torneo tan tenso como la Ryder Cup se decide por pequeños detalles. Y cuanto antes se traduzcan en resultados, mejor. Por eso la decisión de Luke Donald de colocar los partidos de 'foursomes' al comienzo de la jornada fue un golpe maestro antes de empezar. La mayor motivación de los europeos les llevó a compenetrarse mejor en los golpes alternos hasta el punto de arrasar. Gracias al liderazgo de Jon Rahm, que junto a Hatton acabó su duelo ante Scheffler y Burns en el hoyo 15, sus compañeros se vinvieron arriba y lograron un histórico rosco en la ronda matinal (4-0).

Luego, por la tarde, los locales no bajaron el nivel, con la adrenalina aún a tope. A pesar de que dieron entrada a quienes aún no habían debutado, las pantallas en azul hicieron las delicias del público pese a que la burbuja se empezó a desinflar a medida que los estadounidenses empezaron a entrar en calor. Y no es una metáfora de este sofocante otoño romano. Se conjuraron para demostrar su mejor posición en el ranking y empezaron a apretar las clavijas a los locales.

Sin embargo, Rory y Fitzpatrick abrumaron a Morikawa y Schauffele (5 y 3) y esto animó a Hovland y Hatton, Rahm y Hjogard y Rose y McIntyre a empatar sus choques in extremis para un histórico resultado de (6,5-1,5) con los americanos ayunos de triunfos.

Fue una jornada increíble para el golf europeo y, sobre todo, para el español. Rahm ya había declarado en las previas que no se trataba del momento de forma de cada uno sino de ganar al jugador que se tenía delante. Y en esas condiciones el vasco es un maestro. Por la mañana no dio opción a sus rivales y por la tarde levantó un duelo que tenía perdido ante Koepka y Scheffler de una forma que casi les hace cortarse las venas. Primero cuando la embocó desde fuera en el 16 y, después, cuando les hizo un 'eagle' a tablero en el 18 que valió medio punto y la sonrisa irónica del de Barrica.

Por si faltaban héroes en el bando de Donald, McIlroy demostró su ascendencia en el grupo con dos triunfos en los que le sobraron cuatro agujeros y Justin Rose sacó sus galones de campeón olímpico para arañar un empate de gran mérito en el último choque del día. Con unos subidones así, el fin de semana se presenta glorioso para los anfitriones..

Resultados del viernes en la Ryder Cup

Sesión de mañana (foursomes):

Jon Rahm/Tyrrell Hatton (ESP/ENG) ganaron a Scottie Scheffler/Sam Burns (USA) 4 & 3

Viktor Hovland/Ludvig Aberg (NOR/SWE) a Max Homa/Brian Harman (USA) 4 & 3

Shane Lowry/Sepp Straka (IRL/AUT) a Rickie Fowler/Collin Morikawa (USA) 2 & 1

Rory McIlroy/Tommy Fleetwood (NIR/ENG) a Xander Schauffele/Patrick Cantlay (USA) 2 & 1

Sesión de tarde (four balls):

Viktor Hovland/Tyrrell Hatton (NOR/ENG) y Justin Thomas/Jordan Spieth (USA) igualaron

Jon Rahm/Nicolai Hojgaard (ESP/DEN) y Scottie Scheffler/Brooks Koepka (USA) igualaron

Max Homa/Wyndham Clark (USA) a Robert MacIntyre/Justin Rose (SCO/ENG) igualaron

Rory McIlroy/Matt Fitzpatrick (NIR/ENG) a Collin Morikawa/Xander Schauffele (USA) 5 & 3