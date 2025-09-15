España ya conoce a sus rivales en el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia

La selección española de fútbol sala ya conoce a sus rivales para la fase de grupos del Mundial de Filipinas, el primero de categoría femenina en la historia de este deporte. Las de Clàudia Pons han quedado encuadradas en el grupo B junto a Tailandia, Colombia y Canadá.

En caso de avanzar a las eliminatorias de cuartos de final, España, que en la actualidad es segunda en el ranking de la FIFA, se medirá a un rival del grupo B en función de su posición final en la primera fase.

Sobre el papel, el resultado del sorteo ha sido benévolo con España, pues rivales como Brasil, Portugal o Italia avanzarán por el otro lado del cuadro, si bien la 'canarinha', rival a batir para el resto, podría cruzarse en el camino ya en semifinales.

En total son 16 las selecciones que participan en este primer Mundial femenino. El sorteo las ha repartido en cuatro grupos, cuyos dos primeros clasificados avanzarán a la fase de eliminatorias, que arrancará con los cuartos de final.

El Mundial se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre en las localidades de Pasig (Manila Metropolitana) y Victorias (Negros Occidental), y está provocando una gran expectación pues será el debut del fútbol sala femenino en un campeonato de esta magnitud y la FIFA ya ha confirmado que el evento contará con cobertura internacional y tecnología de videoarbitraje (VIR).

Fase de grupos: Grupo A: Filipinas, Polonia, Marruecos y Argentina

Grupo B: España, Tailandia, Colombia y Canadá

Grupo C: Portugal, Tanzania, Japón y Nueva Zelanda

Grupo D: Brasil, Italia, Irán y Panamá

Cuartos de final Partido 25: Primero A - Segundo B

Partido 26: Primero B - Segundo A

Partido 27: Primero C - Segundo D

Partido 28: Primero D - Segundo C

Semifinales Ganador 25 - Ganador 27

Ganador 26 - Ganador 28

Final Semifinalista 1 - Semifinalista 2

La final se disputará el domingo 7 de diciembre (14:30 horas).