Edgar Canet, el futuro Tuareg del Dakar

Creció entre ruedas y gasolina en el taller de motos de su abuelo, quien de joven también había competido en el nacional de motocross. Al ver a su hermano pilotar, Edgar Canet (La Garriga) también quiso hacerlo. Su hermano finalmente se decantó por ... el fútbol, pero él, que había jugado en el equipo de La Garriga, con 7 años se decidió por las motos. «Hace muchos años que no tenemos un campeón del Dakar español en motos. Ese quiero ser yo. Siguiendo los pasos de Nani Roma y Marc Coma, entre muchos otros referentes que han sido todo un ejemplo en esta prueba a nivel internacional, en mi mente está la posibilidad de poder levantar algún día el Tuareg. Tengo 19 años (cumplió 20 el 16 de marzo) y lo daré todo», se presentaba el catalán antes de tomar la salida en el prólogo de Bisha, en el desierto de Arabia Saudí. Y su actuación durante las 12 etapas restantes le confirmaron como un futuro vencedor del rally más duro del mundo. Canet ganó su categoría, en Rally2, y acabó en octava posición en la general de motos, a solo una hora y cuarenta minutos del vencedor, Daniel Sanders. Segundo español, solo por detrás de Tosha Schareina. «No me genera presión que se diga que soy el futuro de España en el Dakar. Me gusta. En el Dakar 2025 el objetivo número uno era acabar y aprender. No creo que ahora sea el momento de intentar ganarlo todo, sino de aprender y de coger experiencia para tener todas las armas y todo de cara en unos años para luchar por ganar el Dakar», añadía.

Padrinos no le faltan. Su mentor es Nani Roma, al que dejó enamorado cuando le vio pilotar por primera vez con diez años. El doble campeón del Dakar (en motos y en coches) quedó maravillado por su velocidad y técnica y quiso ayudarle a crecer como piloto, primero en motocross, y ahora, en los rally raid, aunque al principio le desaconsejó que corriera un rally por su peligrosidad. «Nani Roma es quien siempre me ha ayudado. Lo conozco porque somos de la misma zona, siempre he entrenado con su hijo y cuando era muy pequeño, a los 10 años, Nani me vio un día entrenando y dijo: 'Me gustaría ayudarte'. Por eso, siempre he estado rodeado de gente del mundo de los rally raid. Nani es un referente, una persona que me da muchos consejos y que me dice lo que está bien, pero sobre todo, lo que está mal, y eso es muy importante», asegura Canet.

Con 14 años se proclamó campeón de España de Motocross en la categoría de 85cc y posteriormente disputó el campeonato nacional y europeo en 125cc. Cuando cumplió los 18 años quiso cambiar de disciplina. Su objetivo era el Dakar. En su primera carrera en rallies logró un segundo puesto en el 1.000 Dunas. Ganó entonces el Oasis Rally y luego quiso medir su nivel ante los mejores del mundo en el Mundial W2RC. Sorprendió a todos. En su debut mundialista en 2024, en el Rally Portugal, fue tercero en su primera etapa prólogo y terminó el evento en la 11ª plaza de la general y tercero en Rally2. Continuó maravillando con el mismo resultado en el Desafío Ruta 40 y explotó definitivamente con un séptimo puesto final (segundo en Rally2) en Marruecos. Su talento es tan grande que KTM no dudó en apostar por él con su estructura oficial para correr el Dakar.

Su carrera quedó en entredicho en enero de 2021 con una caída que le provocó la fractura de cinco vértebras y un hematoma muy cerca de la médula espinal. «Hace cuatro años no sabía si podía volver a andar o si podía volver a subirme a una moto. Tuve que pasar por tres operaciones, y si ese Edgar pudiera charlar con el Edgar que soy hoy, le diría que no se lo creería, que estaría muy orgulloso y que significa que todo el trabajo que he hecho durante estos cuatro años ha valido la pena».