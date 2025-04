Chase Adams, un Haaland en potencia emergido de una actuación goleadora para la historia

En mayo de 2019 se escuchó por primera vez el nombre de un tal Erling Haaland. Un desconocido delantero de 18 años, propiedad del Salzburgo, anotaba nueve goles en un encuentro del Mundial sub-20 para convertirse en el segundo jugador con más tantos en ... un partido oficial en la historia del fútbol, solo por detrás de las treces dianas del australiano Archie Thompson ante Samoa en la mayor goleada de la historia entre selecciones (31-0). Lo conseguido por el noruego desde entonces es de sobra conocido, pero desde hace unas semanas tendrá que conformarse con el tercer cajón del podio en la lista de mayores actuaciones anotadoras de siempre. El culpable, Chase Adams.

El joven estadounidense de 16 años, delantero del filial del Columbus Crew, anotó diez tantos en la apabullante paliza de la selección norteamericana sub-17 sobre las Islas Vírgenes de los Estados Unidos por 22-0, un encuentro de clasificación para el Mundial. Seis con su pierna derecha, tres con la zurda y uno de cabeza, la gran mayoría al primer toque, todos ellos a escasos metros de la portería, en el hábitat natural del 9. Es necesaria la colaboración de un rival muy inferior para una actuación de estas características, pero el precedente de Haaland invita a pensar que solo los elegidos tienen a su alcance unos registros como los conseguidos por Adams, cuya vida futbolística ha dado un vuelco en 90 minutos.

Nacido en 2008, antes de ayer como quien dice, en la ciudad de Naperville, a 50 kilómetros de Chicago, su primera gran influencia en el mundo del balompié fue su padre y entrenador en su colegio, Troy, y sus primeros ídolos, los jugadores instruidos por su progenitor. Demostró desde bien temprano un inusual talento para el gol, lo que en vez de suponer una ventaja se convirtió en un problema. A los cuatro años, su manifiesta superioridad sobre el resto de niños provocó su expulsión de la liga. «Los padres decían: 'No podemos tenerlo ahí, es demasiado bueno y no deja jugar a nuestros hijos', así que tuvimos que buscar una liga más competitiva», recuerda Adams en 'Goal'.

A esa edad no percibía la diferencia con sus compañeros, pero al cumplir las seis primaveras empezó a notar que su calidad se encontraba muy por encima de la media. Momento en el que apareció Troy para mantenerle los pies en el suelo y ayudarle a dar un paso más. «Mi padre hizo un gran trabajo controlándome, porque yo siempre quería marcar y seguir marcando. Muchas veces, y por eso soy quien soy hoy, me hizo entender que no puedes dominar solo físicamente. Cuando seas mayor, todos te alcanzarán. Él me limitó. No puedes limitarte a chutar el balón y correr. Tienes que aprender a jugar con inteligencia».

A pesar de la cercanía con la mayor urbe de Illinois, Chicago Fire no apostó lo suficiente para hacerse con los servicios de Adams, algo que sí hizo Columbus Crew para trasladar el joven talento estadounidense a Ohio. Tras unirse a las categorías inferiores del conjunto de oro y negro en 2023, a los 15 años no solo se encontraba en la dinámica del filial, sino que fue nombrado All-Star a los pocos meses de competir en la MLS Next Pro, la liga de desarrollo americana. Hace unas semanas fue convocado por primera vez con el primer equipo del Columbus. Aunque todavía no se ha producido su esperado debut, fue una muestra de la confianza que tienen en la franquicia en el jugador en que se puede convertir Chase Adams. Un futbolista que quiere ser recordado más allá del hombre que batió el récord de Haaland con un encuentro de diez goles. «Un partido no va a decidir mi futuro durante, esperemos, los próximos 15 años. Espero que sea una oportunidad para demostrar lo que puedo hacer en el futuro».