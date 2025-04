Carla Bernat, maestra en el campo de golf y reina del despiste fuera de él

Parece mentira que una persona pueda cambiar tanto cuando ejerce su actividad y cuando está fuera de ella. Es el caso de Carla Bernat, desde el sábado una maestra en el campo de golf (merced a su triunfo en Augusta) y también una reina ... del despiste fuera de él. Así lo desvela Mar Ruiz de la Torre, vicepresidenta de la Federación Española, que la conoce desde los 12 años y que la tiene a su cargo en los equipos nacionales desde los 16. «No me ha sorprendido para nada su victoria, porque sé de su calidad, de su potencial y de su capacidad de trabajo», comenta. En las distintas categorías por las que fue pasando demostró ser una jugadora de equipo excepcional, que le llevó a ganar el Europeo Absoluto de 2023 y a protagonizar también multitud de anécdotas divertidas. «Todo lo que tiene de gran golfista lo tiene de despistada y en los viajes nunca sabías por dónde te podía salir. Una vez tuvimos que cambiarnos todas el uniforme porque a ella se le había olvidado el suyo en casa», recuerda.

Ahora bien, todo esto queda disculpado por su férrea voluntad y espíritu de sacrificio, que le ha llevado a superar sus carencias potenciando sus virtudes. Pese a ser de corta estatura, ha ido mejorando su físico para ganar distancia y su técnica para afinar los tiros cortos, en los que destaca sobre las demás. En sus rondas es habitual verla picar la bola a escasos centímeros de cinco o seis banderas y así consigue resultados que la hacen alcanzar sus objetivos. «Desde pequeña soñé con poder jugar en el National y ya venir tres veces y ganarlo es increíble. Es el cénit de mi carrera y ha merecido la pena todo el trabajo realizado», reconoció emocionada la castellonense, que a sus 21 años ya ve que los sueños se cumplen.

Forjada en la cantera del animoso Costa de Azahar, pronto fue reclamada por la vecina escuela de Víctor García del Club Mediterráneo y allí el padre de Sergio pulió a esta campeona junto a su espejo masculino, Josele Ballester. Se da la circunstancia de que ambos son los ganadores vigentes de los equivalentes amateurs de dos 'majors' de profesionales, el Open USA y el Masters. Y Carla no deja de mostrar su agradecimiento a la familia García, «por todo lo que me apoyan y lo que me ha enseñado». Ese sentimiento es mutuo, pues el propio Sergio expresó su alegría el mismo sábado en cuanto se enteró del éxito de su pupila. «Estoy superorgulloso de ella, porque sé lo que es jugar en Augusta y el peso extra de presión que supone ganar allí». Una tensión que la de La Plana reconoció haber sentido durante los últimos hoyos de la competición. «A pesar de que iba en cabeza y que tenía el torneo controlado, sí que noté los nervios según llegaba el final y las sensaciones eran muy extrañas, porque por un lado estaba muy tensa pero, por otro, muy contenta», admitió.

A partir de ahora le tocará cambiar todos sus planes. Acabará la carrera de fisioterapia y en junio se pasará a profesional. Después de este hito le lloverán los patrocinadores y las invitaciones para torneos del LPGA, entre ellos el U.S. Open y el 'British', lo que allanará bastante su carrera. «Siempre he trabajado para llegar a lo más alto y ahora lo veo un poco más cerca», aventuró esperanzada. Y lo hará sin dejar de sentir el apoyo de sus amigas de generación (Cayetana Fernández, Carolina Chacarra, Paula Martín o Andrea Revuelta) con quienes forma una piña que promete dar muchos éxitos al deporte español. «Estamos muy unidas y todas nos apoyamos para dar el máximo», apuntó. Algo que desea también la propia Carlota Ciganda, que ya ha desvelado que las espera en el Circuito Americano como agua de mayo.