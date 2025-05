El CSD tiene en vilo a los pelotaris ante el inminente España-Euskadi

Apenas faltan diez días para que dé comienzo en Guernica la I Liga de Naciones de frontón de 54 metros de cesta punta, el torneo en el que, si nada cambia, se verá a Euskadi mucompitiendo por primera vez como selección independiente a nivel internacional.

En las últimas horas, la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), el mismo organismo que aprobó en una asamblea ahora impugnada la inclusión del País Vasco como miembro, ha publicado la lista oficial de participantes y en ella, además de Euskadi, aparece inscrita España. De hecho, en la categoría femenina ambas selecciones coinciden en el mismo grupo, por lo que su cruce no solo es posible, sino inevitable.

Lo primero que sorprende es que la Federación Española se haya prestado a participar en Guernica teniendo en cuenta la disputa que mantiene con la FIPV y la propia Federación Vasca. Una batalla que se dirime en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre las irregularidades de aquella asamblea en la que, entre otras cosas, a España se le prohibió votar.

La explicación es que, a día de hoy, no se sabe si el torneo es oficial -y por tanto otorga puntos para el próximo Campeonato del Mundo de 2026- o si, por el contrario, no contará con esa etiqueta, lo que convertiría a la denominada Liga de Naciones en poco más que un torneo amistoso sin efectos en el ranking. Ese matiz lo decide el Consejo Superior de Deportes (CSD), único organismo competente para autorizar o denegar la celebración en España de competiciones deportivas oficiales, quien todavía no se ha pronunciado al respecto.

La FEP, a través de varios requerimientos, ha solicitado al CSD una resolución formal. Pero el organismo no ha emitido aún ninguna respuesta. Y esa falta de pronunciamiento ha empujado a la Federación Española a cubrirse las espaldas: inscribir a sus deportistas como medida provisional, sin comprometerse a participar si finalmente el evento no es reconocido como oficial. Si el CSD niega esa condición, la retirada será inmediata. Pero si continúa el silencio administrativo, el escenario podría complicarse aún más de lo que ya lo está.

Desde el inicio del conflicto, el propio CSD ha mostrado simpatía hacia la posibilidad de que Euskadi compita de forma internacional en pelota vasca. Su presidente, José Manuel Rodríguez Uribes, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, han hecho declaraciones públicas en esa línea. Ambos llegaron a afirmar que se trata de un deporte que solo se practica en el País Vasco, una afirmación controvertida que choca con la realidad: existen licencias federativas activas en al menos 14 comunidades autónomas, con especial arraigo en Navarra y La Rioja.

Con todo, desde la Federación Española confían en que la resolución sobre la oficialidad de esta primera Liga de Naciones sea favorable a sus intereses. Según marca la normativa, debe ser la federación nacional quien curse esa solicitud y, lógicamente, la FEP no ha hecho ningún movimiento en ese sentido. Sin embargo, la falta de celeridad en la respuesta institucional genera inquietud. Tanto es así que se optó por inscribir a los pelotaris de forma provisional para no poner en riesgo sus intereses deportivos.

La gran incógnita es qué ocurrirá si el torneo comienza sin que el CSD se haya pronunciado. En ese caso, los deportistas que vistan la camiseta española estarían habilitados para competir. Y el mundo de la pelota vería por primera vez un enfrentamiento entre España y Euskadi en una cita internacional. No hay precedentes. Ni en este deporte ni en ningún otro. Lejos de cerrar el conflicto, este hecho lo elevaría a una nueva dimensión.

La situación alcanzaría entonces un punto casi surrealista. En la lista presentada por la Federación Española para el torneo figuran ocho pelotaris: cuatro hombres y cuatro mujeres. Seis de ellos son vascos: cuatro vizcaínos y dos guipuzcoanos. Erika Mugartegi, Gorka Mugartegi, Arai Lejardi y Lur Lejardi proceden de Marquina; Erik Mendizabal es de Motrico; y Cosme Aguirre, de Zumaya. Los otros dos integrantes del equipo nacional son Rubén Bailo, navarro, y Gisela Uclés, catalana.

Es decir: si todo sigue su curso actual, la Liga de Naciones no solo enfrentará a españoles contra españoles en una competición internacional. También a vascos contra vascos. Al margen de las complicaciones deportivas y jurídicas, el conflicto adquiriría también una vertiente humana y emocional.

De momento, España está integrada en el grupo 1, en categoría masculina, junto con México y Estados Unidos, mientras que Euskadi forma parte del grupo 2 con Francia y Filipinas. En la categoría femenina solo hay un grupo, con cuatro participantes: España, Euskadi, México y Francia.

Paralelamente, la FIPV hizo otro anuncio: la creación de su propio tribunal arbitral ad hoc, que se activará durante esta competición. Según el comunicado, el tribunal estará compuesto por tres juristas especializados y tendrá como función resolver «todas las cuestiones deportivas y disciplinarias que puedan darse durante las competiciones en un plazo máximo de 24 horas, dictando el laudo que estimen oportuno». Este movimiento se interpreta como un refuerzo legal frente a los conflictos pendientes con la Federación Española. Entre otras cosas, porque al estar pendiente la resolución del TAS, la inclusión de Euskadi como miembro de la Federación Internacional aún no está validada en los estatutos vigentes.