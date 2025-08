El ciclista italiano Giulio Ciccone gana la Clásica de San Sebastián

El ciclista italiano Giulio Ciccone ha logrado este sábado la victoria en la Clásica de San Sebastián, por delante del suizo Jan Christen y del belga Maxim Van Gils, para lograr su 12ª victoria en el World Tour (primera división del ciclismo), informa Afp.

Tras 200 km de carrera, el corredor del equipo Lidl-Trek dio el acelerón definitivo en la temida subida a Murgil-Tontorra, el último puerto de montaña de la jornada y cuya cima estaba situada a 8 km de la llegada.

Tras coronar con nueve segundos de diferencia con respecto a sus perseguidores, Ciccone se plantó sólo en la meta de San Sebastián, con esa misma diferencia de tiempo sobre Christen y 19 segundos sobre Van Gils, que encabezó un grupo de cuatro corredores. Entre estos, estaban también el mexicano Isaac del Toro (5º en la meta), el belga Tiesj Benoot y el estadounidense Neilson Powless, vencedor de esta carrera en 2021.

El grupo principal, en el que estaba el esloveno Primoz Roglic, entró a dos minutos del vencedor.

«Hoy he tenido excelentes piernas y he podido darlo todo. Ganar acá es fantástico porque ésta es una de mis carreras preferidas», declaró el triple vencedor de etapa en el Giro de Italia, que en mayo sufrió un grave accidente durante la última edición de la «Corsa Rosa».

El corredor de 30 años aguantó los ataques de los dos ciclistas del UAE Emirates, Del Toro y Chisten, para imponerse en solitario: «Pensé que Del Toro atacaría (en la última subida), pero le he visto flaquear y en ese momento he tratado de ir al 100% hasta la llegada. Fue un esfuerzo intenso».

«Honestamente no me esperaba ganar tan rápido, pero sabía que mis resultados eran buenos, que me he recuperado bien y que el trabajo de todo el equipo es excelente«, declaró el italiano, que reaparecía en competición tras su caída en el Giro.