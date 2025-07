Histórica victoria de etapa de Mavi García en el Tour femenino

Con el Tour de Francia masculino agonizando ya, el femenino alzó el telón este sábado para deleite de los aficionados a este deporte en el país vecino. Y también para el de los españoles, que apenas han tenido que esperar a la segunda etapa para llevarse la gran alegría de la carrera. Tras la victoria de la neerlandesa Marianne Vos en la primera etapa, en Plumelec, la mallorquina Mavi García se impuso en la segunda jornada, firmando una histórica vistoria.

La ciclista del equipo australiano Liv Jayco Alula se convirtió este domingo en la localidad bretona de Quimper en la primera española en ganar una etapa del Tour de Francia femenino en su nueva versión, siguiendo los pasos de la legendaria corredora vizcaína Joane Somarriba. A sus 41 años, la pentacampeona de España cruzó la meta en primer lugar con tres segundos de ventaja sobre un grupo de perseguidoras, erigiéndose también en la más veterana en ganar una etapa del Tour superando a Annemiek van Vleuten.

La neerlandesa Laurena Wiebes fue segunda y la mauriciana Kim Le Court tercera, arrebatándole el maillot amarillo a la neerlandesa Marianne Vos, triunfadora de la primera etapa. Ambas ciclistas cuentan con el mejor tiempo, pero el global de posiciones favorece a Le Court.

La victoria de etapa que se acabó llevando Mavi García se decidió en las últimas irregularidades de una etapa accidentada con una distancia de 110 kilómetros y salida en Brest.

Sorpresa a 4 kilómetros de meta

García aceleró a pocos kilómetros de la línea de llegada en un sorprendente movimiento que pilló desprevenido al grupo de favoritas, que tardó demasiado en reaccionar.

La cinco veces campeona de España en ruta (2016, 2020, 2021, 2022 y 2023) y cuatro en contrarreloj (2018, 2020, 2021 y 2022) aumentó rápidamente su ventaja a una veintena de segundos, para cruzar finalmente la meta todavía con un colchón.

«No me lo creo todavía, he tenido un año muy complicado y esto me da la vida», declaró la ciclista mallorquina a los medios del Tour tras su victoria. «Llevo bastantes años haciendo esto, va siendo hora de pensar en retirarse. No lo estaba pasando muy bien este año, pero la verdad es que esto me da un plus de energía muy, muy grande», añadió emocionada García, que arrancó su carrera deportiva en el duatlón.

Algunas de las favoritas a la victoria final, como la vigente campeona polaca Katarzyna Niewiadoma (6ª) o la neerlandesa Demi Vollering (7ª), terminaron rueda a rueda entre las mejores.

El lunes el pelotón dejará los bucólicos paisajes de la Bretaña francesa, con una etapa con salida en La Gacilly y meta en Angers en Maine-et-Loir. una jornada favorable a las velocistas gracias a su llegada llana.

En ese escenario Lorena Wiebes será la gran favorita después del abandono este mismo domingo de su compatriota Charlotte Kool, vencedora de dos etapas en la edición de 2024.